Про це на брифінгу розповіла дружина військовополоненого та голова Ради дружин і матерів захисників України "Жінки зі Сталі" Наталія Зарицька, передає 24 канал.

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Росія плює на Женевську конвенцію

Рідні бійців нічого не знають про їх стан. Також невідоме місцеперебування полонених, із ними немає зв'язку.

Сьогодні жодна норма Женевської конвенції про поводження з військовополоненими не виконується росією,

– наголосила Зарицька.

Вона застерегла, якщо світ боїться визнати реальний стан справ, то слід очікувати ще страшніших і кривавіших злочинів, ніж теракт в Оленівці. Рідні захисників вимагають справедливості. Окупантів, що утримують військовополонених, необхідно притягнути до відповідальності.

Агресор не може бути частиною цивілізованого світу

Нагадаємо, що росія є учасником Женевської конвенції. Тому Червоний Хрест має право ставити питання російському уряду щодо виконання норм міжнародного гуманітарного права. В іншому випадку МКЧХ і ООН мають можливості карати країну-агресорку. Попри це росія продовжує сидіти за одним столом із цивілізованим світом і від неї не вимагають звітів.

Зверніть увагу! Вночі 29 липня у колонії в Оленівці стався теракт. Пролунав вибух – за повідомленням російських джерел, близько 40 українських захисників загинули. В InformNapalm припускають, що росія могла вчинити теракт в Оленівці термобаричною зброєю.

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