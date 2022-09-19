Россияне отомстили украинским защитникам из-за того, что те во время боев в Мариуполе уничтожили очень много сил противника. Об этом рассказала руководитель патронатной службы "Азова" Елена Толкачева.

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Оккупанты скрывают преступление

Толкачева рассказала, что ситуация с терактом выглядит как казнь. Ведь поначалу россияне восемь лет показывали у себя по телевидению "Азов" и говорили, что "это нацисты", что "это зло". А затем оккупанты решили перевести более 200 "азовцев" в ангар, в который на следующий день прилетела ракета.

Списков погибших военных до сих пор нет. Есть только перечень от минобороны россии, но оккупантам доверять не стоит, потому что они могли написать, что угодно. В то же время, причиной, почему тела убитых не передают Украине, может быть желание врагов скрыть следы своего преступления.

На основании видеозаписей, выложенных нашими врагами в интернет, как проанализировали специалисты взрывотехники, там 100% был точно взрыв изнутри. И потом еще дожигали термобарическим оружием, их выжигали огнем,

– рассказала Толкачева.

После таких действий идентифицировать человека невозможно. Но то, что были использованы отдельные виды оружия, в ходе судебно-медицинской экспертизы можно подтвердить. Скорее всего, из-за этого оккупанты не хотят отдавать тела и ждут пока они разложатся до такого состояния, что ничего нельзя будет проверить.

Напомним, что по разным данным, в Еленовке погибли более 53 украинских пленных, а еще 130 — получили ранения. Впрочем, об окончательном количестве жертв и пострадавших до сих пор официально неизвестно.

Миссия ООН планирует приехать в Еленовку

Целью миссии станет выяснение обстоятельств трагических событий 29 июля. Заместитель генсека Организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло поблагодарила Украину и россию "за конструктивный подход и подготовку к этой миссии". Также она добавила, что ООН рассчитывает на дальнейшую поддержку стран.

По словам Ди Карло, миссия должна получить полный доступ к людям, местам и доказательствам.

Кстати говоря! Красный Крест не имел доступа к пленным в Еленовке. оккупанты им отказали в запросе на визит. После этого никаких действий от представителей организации не было.

В Еленовке произошла новая провокация: что известно

18 сентября российские пропагандисты сообщили о смерти украинского защитника. Они в очередной раз соврали, что ВСУ обстреляли колонию в Еленовке.

По данным россиян, один пленный погиб, еще 4 получили ранения . Таким образом, через эти провокации хотят дискредитировать доверие к Украине.

. Таким образом, через эти провокации хотят дискредитировать доверие к Украине. Отметим, что украинские военные никогда не стреляли и не стреляют по мирным людям, а тем более по своим товарищам.

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