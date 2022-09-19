Росіяни помстилися українським захисникам через те, що ті, під час боїв у Маріуполі, знищили дуже багато сил противника. Про це розповіла керівниця патронатної служби "Азову" Олена Толкачова.

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Окупанти приховують злочин

Толкачова розповіла, що ситуація з терактом виглядає як страта. Адже спочатку росіяни вісім років показували у себе по телебаченню "Азов" і говорили, що "це нацисти", що "це зло". А потім окупанти вирішили перевести понад 200 "азовців" в ангар, у який наступного дня прилетіла ракета.

Списків загиблих військових досі немає. Є лише перелік від міноборони росії, але окупантам довіряти не варто, бо вони могли написати, що завгодно. Водночас причиною, чому тіла вбитих не передають Україні, може бути бажання ворогів приховати сліди свого злочину.

На підставі відеозаписів, які виклали наші вороги в інтернет, як проаналізували спеціалісти вибухотехніки, там 100% був точно вибух зсередини. І потім ще допалювали термобаричною зброєю, їх випалювали вогнем,

– розповіла Толкачова.

Після таких дій ідентифікувати людину неможливо. Але те, що були використані окремі види зброї, під час судово-медичної експертизи підтвердити можна. Скоріш за все, через це окупанти не хочуть віддавати тіла і чекають поки вони розкладуться до такого стану, що нічого не можна буде перевірити.

Нагадаємо, що за різними даними, в Оленівці загинули понад 53 українських полонених, а ще 130 – зазнали поранень. Утім, про остаточну кількість жертв та постраждалих досі офіційно невідомо.

Місія ООН планує приїхати в Оленівку

Метою місії буде з'ясування обставин трагічних подій 29 липня. Заступниця генсека Організації з політичних питань Розмарі Ді Карло подякувала Україні та росії "за конструктивний підхід та підготовку до цієї місії". Також вона додала, що ООН розраховує на подальшу підтримку країн.

За словами Ді Карло, місія мусить отримати повний доступ до людей, місць і доказів.

До речі! Червоний Хрест не мав доступу до полонених в Оленівці. Окупанти їм відмовили у запиті на візит. Після того ніяких дій від представників організації не було.

В Оленівці сталася нова провокація: що відомо

18 вересня російські пропагандисти повідомили про смерть українського захисника. Вони вкотре збрехали, що ЗСУ обстріляли колонію в Оленівці.

За даними росіян, один полонений загинув, ще 4 отримали поранення . Таким чином через ці провокації хочуть дискредитувати довіру до України.

. Таким чином через ці провокації хочуть дискредитувати довіру до України. Зауважимо, що українські військові ніколи не стріляли і не стріляють по мирних людях, а тим більше по своїх товаришах.

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