Загарбники влаштували масове вбивство полонених, а зараз не віддають їхні тіла. Схоже, росіяни намагаються приховати сліди своїх злодіянь.

До теми До очільника місії ООН по Оленівці та його колег є кричущі питання щодо "нейтральності"

Чому ООН не може направити розслідувальну місію

Речник офісу генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша Стефан Дюжаррік на брифінгу повідомив, що місія ООН зі з'ясування фактів не приїде до ізолятора в Оленівці, бо немає необхідних гарантій безпеки. Яка зі сторін відмовляється їх надавати, Дюжаррік не розповів. Втім, очевидно, що мовиться про росіян.

Нам потрібне "зелене світло" на всіх місцях. Поки цього немає на всьому шляху, ми не можемо направити їх на місце,

– сказав речник.

За його словами, відсутність безпеки і є основною причиною, чому розслідувальна група досі не в Оленівці. Зауважимо, що раніше заступниця генерального секретаря Організації з політичних питань Розмарі Ді Карло запевняла, що "найближчими днями" місія прибуде у селище.

Зверніть увагу Сьогодні Росія не виконує жодну норму Женевської конвенції про поводження з полоненими

Теракт в Оленівці: що відомо

Наприкінці липня на території виправної колонії №120 в Оленівці, що на Донеччині, прогримів потужний вибух. Унаслідок цього полонені українці, що перебували в ізоляторі, загинули.

Є інформація про понад 50 жертв. Скільки українських військовослужбовців було поранено, невідомо.

Водночас "працівники" колонії виявилися неушкодженими. Володимир Зеленський наголосив, що цей теракт є черговим воєнним злочином росіян.

Вороги цинічно звинуватили у вибуху ЗСУ. Однак експерти вважають, що це не був обстріл снарядами GMLRS, які використовує українська армія. Скоріш за все, удар було завдано термобаричною зброєю, що є на озброєнні бойовиків ще з 2014 року.

Зауважимо – В Оленівці перед обстрілом були медики: дивіться відео: