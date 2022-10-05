21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. Однако Россия до сих пор удерживает в плену 2,5 тысячи украинцев. Среди них представители различных структур, подразделений, бригад. Всех их ждут дома.

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24 канал пообщался с родными военнопленных. 12 девушек, 12 рассказов о самых близких им людях, которых Россия до сих пор держит в плену. Месяцы разлуки, небытия и надежды. Они призывают украинцев, мир, президента и военное руководство Украины поспособствовать обмену. И сами делают все возможное для того, чтобы в один день услышать родной голос и обнять их на свободной украинской земле.

Ольга: Я должна знать правду о муже и теракте в Еленовке.

Жена пленного защитника Ольга пока не решилась спросить о муже у вернувшихся побратимов. Он находился в бараке в Еленовке 29 июля, когда там произошел теракт.

Когда я подошла к тем, кто там был и вернулся, не смогла спросить. Внутри все начало колотиться, потом как будто огнем обжигало. Мне надо знать правду, я должна все это послушать, но я пока не могу. Это оказалось гораздо труднее, чем я думала. В случае чего-то, уверена, мое сердце остановится прямо на месте, а я бы не хотела дополнительного стресса для тех, кто вернулся,

– сказала она.

Ольга добавила, что есть факт теракта и списки, которые не подтвердила ни Украина, ни Россия. Но жить в непонимании, по ее мнению, неправильно. Родные имеют право знать, что с их самыми близкими.

"Если это правда, то где тела? Если опровергают тот список из интернета – то в каком статусе они сейчас и есть ли они в списке на обмен?" – добавила девушка.

Ольга подчеркнула, что нужно ежедневно и ежечасно говорить о тех, кто еще в плену. Конечно, сейчас присутствует атмосфера эйфории от возвращения домой части пленных защитников и защитниц. Однако нельзя создавать ощущение, что все это уже закончилось счастливо.

Обязательно все закончится, но надо продолжать держать тему. После встреч со знакомыми и незнакомыми бойцами, которые вернулись во время обмена, понимаю, что это самые сильные люди в этом мире. А мы должны быть достойными и бороться за них здесь до последнего,

– подытожила Ольга.

Анастасия: Мой муж и папа остаются в плену. Борьба продолжается.

У Анастасии в российском плену находятся два родных человека – муж и папа. По ее словам, они сильны и прошли тяжелый путь. Поэтому и девушка должна им соответствовать. И сейчас у нее одна цель – вернуть самых родных домой.

Борьба продолжается. Скоро мы вернем вас, мои родные. Чувствую душевную боль, поскольку из плена вернулось много знакомых, а мой муж и папа – нет,

– сказала она.

Девушка уже общалась с побратимами мужа, которые рассказали, что его перевели из Еленовки в Донецкое СИЗО. Он держится. Поэтому сейчас Анастасия отмечает, что нужно и дальше работать информационно, говорить о наших пленных героях.

Анастасия ждет из плена отца и мужа / Фото предоставлено девушкой

Анна: Подруга сказала, что Диму обменяли. Но нет. Он до сих пор в плену.

Невеста пленного защитника Анна Науменко напомнила, что после обмена прошло почти 2 недели, а по ощущениям – будто несколько дней. Понемногу ребята адаптируются дома, на "большой земле". И хоть 21 сентября она не увидела любимого Дмитрия, этот день точно запомнит и будет вспоминать всю жизнь.

Мы ожидали более 6 часов возле транзитной зоны, когда девушки начали получать первые звонки. Каждый новый звонок, новое имя и шок... Приятный шок. Когда позвонили Марине, жене "Медведя", я не могла поверить, это было что-то сказочное. Идя на обмен, я сразу настроила себя лично ничего не ожидать. Я знала, что по договоренностям офицеров будут обменивать последними. Но звонки девушкам подарили мне надежду. Неуверенную и шаткую,

– рассказала она.

Потом девушке позвонила подруга, которая сказала: "Ты, наверное, еще не знаешь, но Диму обменяли. Поздравляю". После этого ожидание автобусов стало невыносимым. Родственники высматривали колонну более 7 часов. Однако звонка от любимого Анна так и не получила, это ее настораживало.

Девушка, с которой Анна приехала на обмен, была в таком же положении. Тогда она даже в шутку говорила подруге, что "не может сегодня всем повезти".

И вот они приехали. На месте происходил хаос. Группа знакомых незнакомцев, в которой трудно было узнать друзей, выходила и выходила из автобусов. Счастью видеть их здесь не было предела. Наконец мы дождались наших Героев на украинской земле. Я улыбалась и здоровалась с каждым, благодарила и сдерживала слезы,

– вспомнила она.



Анна Науменко с женихом Дмитрием / Фото предоставлено редакции

Глазами Анна постоянно искала своего жениха. Но его не было. В последнем автобусе приехал хороший друг девушки и она была счастлива обнять его. И именно он окончательно подтвердил, что Дмитрия в этом обмене нет. Впоследствии к Анне подошел Богдан Кротевич "Тавр", увидеть которого "было самой большой неожиданностью".

Он поддержал меня. Он был ошеломлен новостями и думал, что его вернули одним из последних. Такое поведение очень хорошо характеризует наших людей. Вместо слепой радости за себя, он нашел возможность поддержать меня. Ценно,

– отметила она.

К сожалению, 21 сентября Дмитрий и часть других офицеров, защитников не вернулись домой. Поэтому дорога назад для Анны с подругой была по большей части молчаливой. Девушке, конечно, было жалко себя, но больше – тех, кто остался в плену. Ей было страшно, потому что никто не понимал, чего ждать дальше, как себя будет вести Россия. В слова о том, что на днях будет новый обмен, Анна уже не верила.

"Мы боролись с ощущением предательства, но мы – люди, поэтому все эмоции имели место быть. Так, были мысли на тему "теперь наших все забудут". Но это минуты слабости и неконструктивности", – подчеркнула она.

Анна: Благодаря бойцам мой 3-месячный сын не умер от голода на "Азовстали".

Жена военного Кирилла Зайцева Анна рассказала, что, к сожалению, ее муж еще остается в плену. Но девушка верит, что он вернется. Да и обмен 215 наших защитников и защитниц доказывает, что чудеса действительно существуют. Но они существуют там, где в них верят, и там, где люди объединяются и вместе работают над этими чудесами.

Мы понимаем, что обмен всего командования и многих парней и девушек из полка защитников Мариуполя – это результат работы нашего военного руководства, президента и семей, которые неустанно работают в информационном направлении. Семьи не молчат, они делают митинги по всему миру и напоминают всем, что сейчас в Украине идет война. И что Герои нашей войны все еще находятся в российском плену,

– подчеркнула Анна.



Анна с мужем-военным и маленьким сыном / Фото предоставлено редакции

Анна сама была на "Азовстали" 65 дней с 3-месячным ребенком. Поэтому для нее говорить об освобождении пленных – не просто обязанность. Она жена одного из пленных бойцов и она человек, которого спасли отважные военные полка защитников Мариуполя, Вооруженных Сил.

Они спасли моего сыночка. В полуразбомбленом Мариуполе они где-то нашли смесь в аптеке. И поэтому мой сын не умер от голода на "Азовстали". Эти люди защищали гражданских в буквальном смысле своими телами. Именно поэтому так важно их вернуть. По-другому просто не должно быть,

– сказала Анна.

По ее словам, всегда надо помнить слова Дмитрия Козацкого "Ореста" о том, что свет побеждает тьму. Сейчас – война света и тьмы. Чтобы одержал победу свет, нужно помогать. Каждый из украинцев может что-то делать ради возвращения наших героев – выступать на политической арене, давать интервью, делать репосты в соцсетях и тому подобное.

"История моего мужа сложилась таким образом, что в 2014 году он участвовал в Революции Достоинства на Майдане. В то время ему было всего 15 лет. А потом он стал морским пехотинцем. Но когда началась война, он присоединился к полку и героически защищал Мариуполь. К сожалению, его ранило и он все еще находится в плену. Но я, как и все остальные родственники, верю, что наши родные вернутся", – подытожила девушка.



Свадебное фото Анны с мужем / Фото предоставлено редакции

Важно Условия содержания, угрозы и давление: что рассказывают женщины, освобожденные из российского плена

Александра: После теракта о нем не было известий. Но мы ждем.

Александра, девушка военного Ярослава Отрока, рассказала, что он был ранен 29 июля в колонии Еленовки. И уже более 2 месяцев после теракта о нем нет никаких известий.

"К сожалению, большинство защитников "Азовстали" до сих пор в плену. В плену до сих пор находится и наш Ярослав. Он защищал Мариуполь с первых дней и вплоть до приказа выйти с завода... Мы любим и ждем тебя дома. Твоя семья", – отметила Александра.



Пленный защитник Мариуполя Ярослав / Фото предоставлено редакции

Мария: Его ранило в Еленовке, но он жив. Я буду бороться, сколько нужно.

Мария также до сих пор ждет из плена своего мужа-защитника Сергея Алексеевича. Он был тем, кто с первых дней и до последнего стоял на обороне Мариуполя. Мария также напоминает, что наши стальные бойцы находились в настоящем аду почти 3 месяца, были готовы бороться и боролись до конца вне пределов человеческих возможностей.

Уже более 4 месяцев Сергей находится в плену, где получил второе ранение – во время теракта в Еленовке. Первое было во время обороны города. Я не имею информации о состоянии его здоровья. Единственное, что знаю – он точно жив и верит в то, что мы сможем вернуть его и всех защитников домой. Я буду бороться ради него сколько нужно. Возвращайся скорей, мой Герой,

– сказала Мария.



Сергей Алексеевич / Фото предоставлено редакции

Алиса: Верю, что наш сын скоро сможет обнять папу, а я – любимого мужа.

Муж Алисы также находится во вражеском плену. Женщина не знает, где именно он находится и какое у него состояние здоровья. Последнее известие Алиса получала еще 15 мая, почти 5 месяцев назад.

Однако желание дождаться заставляет верить в его возвращение. Так, Алиса верит, что скоро их сын сможет увидеть и обнять папу, а она – любимого мужа.

Я умоляю и призываю каждого украинца, каждого сознательного гражданина помнить, что не все защитники Мариуполя вернулись из плена. Они боролись за нашу свободу, а теперь мы должны защитить и освободить их! Умоляю вернуть моему сыну папу, ведь он уже и не помнит его совсем…

– с болью отметила женщина.



Муж Алисы, защитник Мариуполя / Фото предоставлено редакции

Надежда: Мы просим об обмене. И хотим, чтобы о них не забывали. В российском плену до сих пор остается и военный Олег Демчук. Жена его брата Надежда рассказала, что родные уже 5 месяцев не имеют никакой информации о защитнике. Мы очень любим и ждем дома нашего дядю, сына. Просим об обмене. У него ранена нога, поэтому состояние здоровья – плохое. Мы хотим, чтобы о них не забывали,

– сказала она.

Военный Олег Демчук / Фото предоставлено редакции Анна: Друзья погибли, муж в плену. В груди боль и пустота. Жена защитника Анна с болью рассказала, что боится, чтобы люди не забыли о пленных бойцах, которых пока не удалось обменять. Однако верит в чудо. "Что может чувствовать женщина, теряющая надежду... Отчаяние, боль, волосы еще больше седеют. Очень больно и я очень боюсь, что моего мужа забудут в плену. Что люди будут сыты информацией о тех, кого уже обменяли и им будут не нужны наши родные. Но есть очень маленькая вера, что все же чудо произойдет и с нами", – отметила девушка.

Муж Анны до сих пор находится в плену после выхода с "Азовстали" / Фото предоставлено редакции Также она рада за подруг, родные которых уже вернулись домой. Однако позади много тяжелых потерь... Я рада за моих подруг, я радуюсь вместе с ними, но в груди боль и пустота. Очень страшно. Потерять дом, потерять ребенка, потерять друзей, которые погибли. И муж в плену…

– добавила она.

Анна с мужем до полномасштабной войны / Фото предоставлено редакции Терра: Менять надо всех – и пленных сейчас, и со времен АТО и ООС. Терра – подруга защитника Евгения Чуднецова с позывным "Чудик". В 2015 году во время боев возле Широкино он попал во вражеский плен. Однако в 2017 году бойца обменяли. После выхода с "Азовстали" защитник во второй раз оказался в плену России, где и остается до сих пор. Девушка говорит, что не встречала более сильного бойца чем "Чудик" и называет его "живой легендой в military кругах". Также Терра создала маленькую семью с названием "Военное Братство", частью которой являются бойцы НГУ, морские пехотинцы, 56-я бригада, ГПСУ, МВД и многие другие. Мы ждем каждого своего товарища. В плену в Еленовке сейчас нашлись морские пехотинцы, о которых ничего не было известно еще с боев в городе – они попали в плен раньше других. Менять надо всех: как тех, кто попал в плен в феврале, так и тех, кто еще со времен АТО и ООС находится в руках врага,

– сказала она.

Защитник с позывным "Чудик" / Фото предоставлено редакции Тамара: Я не имею права сдаться или остановиться. И очень скучаю. Возлюбленная еще одного пленного защитника Тамара отметила, что в первую очередь искренне рада за тех, кто вышел из плена, и за родных, которые их ждали. Девушка отмечает, что все они достойны наконец получить свое счастье. Но у многих родные до сих пор не вернулись, поэтому близкие не опускают руки, а продолжают бороться за них. Безусловно грустно, потому что я очень давно не видела его, не слышала, очень скучаю по нему. Но я не имею права сдаться или остановиться,

– сказала Тамара.

Тамара с любимым, который до сих пор находится в плену России / Фото предоставлено редакции Лия: При выходе с "Азовстали" он просил молчать. Но молчать больше невозможно. Девушка пленного защитника Александра Куранова Лия подчеркнула, что молчать больше невозможно. 17 мая защитник был выведен с "Азовстали" и тогда он лично просил молчать о нем и побратимах. Это было важным условием. Но, добавила девушка, сейчас молчание и ожидание дорого стоит нашим ребятам. По единственной и последней информации, Александр находился в Еленовке. Однако сейчас родные не имеют никаких данных о том, где он и в каком состоянии. Они писали заявления в "Красный Крест", в полицию и прокуратуру, везде, куда только можно. Им лишь подтвердили, что боец находится в плену России. Помогите, пожалуйста, вернуть домой Сашу и всех, кто остался в этом аду. То, что он был в Еленовке, мы узнали из новостей. Его не было ни в каких списках после выхода с "Азовстали". Освобожденные ребята, к сожалению, ничего не говорят сейчас, у них нет информации,

– сказала она. Лия добавила, что сейчас родственники пытаются проводить информационную кампанию, собирать фото тех, кто еще в плену и постоянно постят их в интернете. У кого есть возможность – ходят на митинги, печатают фото и выходят с плакатами на улицы. Освобождение пленных защитников – как это было: смотрите видео ​К теме Продолжаются переговоры по обмену "всех на всех", – Буданов

"Сенсационные заголовки могут влиять на судьбу пленных"

Большинство девушек в разговоре с нами подчеркивали, что сейчас важно продолжать бороться за пленных защитников и защитниц. Однако стоит не забывать, что любые резкие или неосторожные заявления о российском плене и его условиях могут навредить тем, кто до сих пор остается у врага.

Раньше за пленных бойцов боролись их родные, а сейчас в эту борьбу активно будут включаться уже обменянные представители полка, командиры. Хотя им самим еще нужна реабилитация и время на восстановление, бойцы уже изучают ситуацию и материалы, сотрудничают с Главным управлением разведки и прислушиваются к их рекомендациям.

"Тавр", например, шутит, что лучшая реабилитация – это работа. Девушки (жены защитников) в США продолжают свою информационную миссию. А мы здесь продолжаем свой труд. Хотя сейчас это тяжело, потому что родные пленных измучены ожиданием и остро реагируют на многие вещи. Но я верю и знаю, что мы не одни в своем горе,

– подчеркнула Анна Науменко.



Родные защитников встретились с членом Палаты представителей США / Фото АРЗА

Кстати, после освобождения многих известных обществу защитников, командиров, некоторые родные пленных начали массово распространять информацию о них и фото. В структурах, которые занимаются обменами, говорят, что медийных военных гораздо труднее освободить, ведь "их стоимость возрастает в разы. А чем меньше людей тебя знает – тем легче".

Такое же мнение нам высказала и Анна Науменко. Девушка говорит, что делать новые медийные лица нет смысла. Уже засвеченные лица не спрячешь, а новые – увеличивают их стоимость.

Важно понять, что обменяли не медийных бойцов, а в основном офицеров и командование. Так получилось, что многие из них вели активную информационную деятельность еще с "Азовстали". Медийность – второстепенная характеристика, которая у большинства уже была до плена,

– подытожила Анна.

Советы родных по освещению темы освобожденных защитников и пленных:

важно фильтровать информацию, которая выходит на широкую общественность . Парни и девушки, которые были обменяны, счастливы и могут рассказывать много подробностей, собственных историй. Это важно. Однако стоит помнить и об уместности этой информации в инфопространстве.

. Парни и девушки, которые были обменяны, счастливы и могут рассказывать много подробностей, собственных историй. Это важно. Однако стоит помнить и об уместности этой информации в инфопространстве. сенсационные заголовки, фразы могут влиять на судьбу и жизнь наших пленных в России. Поэтому важно не гнаться за просмотрами, а обдуманно обнародовать данные от освобожденных пленных.

в России. Поэтому важно не гнаться за просмотрами, а обдуманно обнародовать данные от освобожденных пленных. не надо "охотиться" за инсайдерской информацией или искать скорейшую возможность записать интервью с пленными, которых обменяли. Им нужно время для адаптации в обществе, для осмотра у врачей, для общения с родственниками и представителями правовых структур.

или искать скорейшую возможность записать интервью с пленными, которых обменяли. Им нужно время для адаптации в обществе, для осмотра у врачей, для общения с родственниками и представителями правовых структур. помнить о высказываниях в соцсетях, ведь аудитория – не только проукраинская. И это опасно.

Мы призываем всех украинцев не забывать о пленных, которые до сих пор остаются в плену врага. Бороться за них. Поддерживать их родных. Распространять информацию, но проверять ее, чтобы не транслировать недостоверные данные, которые могут навредить. Тема обмена пленными – чрезвычайно чувствительная.

Помним о всех Героях и ждем их дома!