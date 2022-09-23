Сайт 24 канала побывал на мероприятии и пообщался с родственниками пленных. Они говорят, что уже несколько месяцев не имеют связи со своими близкими. А также не знают, где и в каких условиях они находятся.

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Более полусотни людей, собравшихся на Майдане Незалежности, держали в руках плакаты с призывами:

"Жизнь Героев важнее",

"Они выполнили ваш приказ, теперь вы выполните обещанные гарантии",

"57 бригада, 17 батальон. Помогите найти моего сына",

"Жертвуя собой ради других, попал в плен",

"23 отряд Морской охраны защищал вас от врага. Теперь ваша очередь защитить их",

"36 ОБМП. Верните защитников Мариуполя",

"Женщины с завода Ильича выполнили свой долг. Сейчас ждут возвращения домой",

"Верные всегда. Ваша родная 36-я бригада. Морпехи достойно защищали Украину. Теперь ваша очередь спасти их".

Акция прошла на Майдане / Фото Валентины Полищук для 24 канала

" У него было ранение, которое до сих пор гниет"

Жена защитника Мариуполя и бойца полка защитников "Азовстали" Валентина рассказала, что с начала войны она общалась с мужем шесть раз.

Я не знаю, где он, что с ним. У него было ранение, которое до сих пор гниет. Я общалась с "Фростом", который его видел. Он сказал, что ранение тяжело настолько, что гниет не только лицо, но и глаз. Я не знаю, вывозили его или нет, что он ест, избивали ли его, в чем он одет. Это непонятно. Красный Крест говорит, что делает все возможное и невозможное. Когда это произойдет? Можно узнать? Мы вышли протестовать, потому что жизнь людей – бесценна. Я из Николаева. Там каждый день бомбит так, что жить невозможно,

– рассказала женщина.

Муж Валентины в плену / Фото Валентины Полищук для 24 канала

В последний раз муж Валентины выходил на связь 15 апреля. Он поздравил ее с Днем рождения и сказал, что ранен. После этого женщина видела его только на видео, как он выходил с "Азовстали".

Я знаю только, что он в плену. Никто его не видел, никто не дает никаких комментариев. Только Коля (Николай "Фрост" – 24 канал) сообщил, что видел его и состояние его физического здоровья – критическое,

– сказала она.

"Верните моего сына, он у меня один"

66-летний Николай Письменный добирался на поезде из другой области в Киев на акцию, чтобы призвать президента найти его сына – старшего сержанта Письменного Сергея.

Верните мне сына, он у меня один... У него остался сын – Саша. Ему 12 лет. Недавно был День рождения, мы спросили, что тебе подарить? А он говорит: "я хочу, чтобы мой папа пришел",

– сказал он.

Николай Письменный / Фото Валентины Полищук для 24 канала

По его словам, как только началось полномасштабное вторжение, его сын Сергей пошел защищать Украину.

Он – один ребенок. Но мы понимали, что это нужно. Ему ничего не скажешь. Как он сказал: "Мама, а кто пойдет туда?" 25 февраля его отправили домой, а 27 февраля его забрали. Командование его части было в Кропивницком, а ребята находились в Луганской области. 19-20 апреля в части сказали, что он на позиции. Но как он мог там быть? Если там было сражение. И как они могли знать, где личный состав?

– отметил он.

Николай рассказал, что его сын выходил на связь в последний раз 4 апреля. На следующий день произошло сражение. В результате чего десять украинских защитников на сегодняшний день считаются без вести пропавшими. По словам мужчины, он обращался на все горячие линии и все службы. Однако информации о том, где его сын и жив ли – так и не получил.

Сын Николая Сергей считается без вести пропавшим / Фото Валентины Полищук для 24 канала

В Министерстве обороны Украины им сообщили, что "после боевого столкновения неподалеку от Нижнего Луганской области при проверке личного состава оказался отсутствующим". На сегодня Сергей считается без вести пропавшим.

Пленные медики

Светлана Гарлинская рассказала, что получила письмо от МККК, якобы переданное сестрой Еленой Биевской, которая проходила службу в Мариуполе в 555-м военном госпитале и попала в плен. По словам женщины, подобные письма получили и другие родственники.

Больше ничего, никакой информации. Это письмо от МККК было датировано 2 июня. То есть, три месяца это письмо ходило неизвестно где. Мы сверили все письма пленных врачей женщин. Все они были написаны как под копирку. В них было сказано: "Вы только не переживайте, у нас все хорошо. Мы живы",

– сказала она.

Светлана Гарлинская / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Гарлинская отметила, что из 555 военного госпиталя вернулась только одна женщина, которая рассказала, что медики находятся в Курской области в СИЗО.

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Своего мужа ждет и Ольга. Женщина рассказала, что училась вместе с мужем, что у них семья врачей. После учебы их отправили в Мариуполь. Сама она позже пошла в декрет, а муж остался там. Когда началась война, он не смог покинуть раненых, ведь является военным хирургом.

Сначала он был в 555-м военном госпитале, а когда россияне сбросили на него бомбу, часть медиков переехала в Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. Связаться с мужем после того, как он попал в плен впервые вышло 8 июня, затем он позвонил по телефону еще два раза. После этого известий не последовало.