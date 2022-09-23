Сайт 24 канала побывал на открытии. Она посвящена злободневной и актуальной теме "рашизма" как идеологии, режима и мировоззрения. Именно рашизм и является той мотивацией, с которой русские солдаты пришли в Украину убивать.

Актуально Мотивированные местью: интервью с мэром Мелитополя Иваном Федоровым о партизанах в тылу

"Такое явление, как рашизм приблизилось к своей смерти"

Сотрудник "Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности" Максим Майоров рассказал, что выставка подготовлена совместно с Украинским институтом национальной памяти, а также с Музеем Революции Достоинства.

Это явление комплексное, можно даже сказать гибридное. И оно сочетает в себе черты разных тоталитарных идеологий и практик. Таких как коммунизм, нацизм, фашизм и имеет некоторые составляющие. Из каждого отдельного такого явления на сумме получается рашизм,

– добавил он.



Максим Майоров / Фото 24 канала, Алины Турышин

Выставка создана из примеров современности и недавнего прошлого, где объясняется природа этого явления с богатым и иллюстративным материалом. Майоров заметил, что эти составляющие появились давно. Они укоренены в тоталитарных практиках и режимах, существовавших еще с начала 20 века. Однако сегодня наблюдается квинтэссенция этого явления, потому что он нашел свой практический выход. Речь идет о войне в Украине.

Носители этого сознания и идеологии реально мотивированы именно этими составляющими, идеями и убеждениями, представленными на выставке. Они убеждены, что украинцы не имеют права на существование, что украинское государство должно быть уничтожено. И собственно всем тем комплексом идей, которое руководство россии реализует с помощью своей армии здесь, в Украине,

– отметил Майоров.

По его словам, с одной стороны, можно сказать, что это явление не ново. Ведь на выставке раскрыты некоторые аспекты еще 90-х годов. А с другой стороны, следует говорить, что сейчас наблюдается определенный апогей этого явления.

Когда это явление, как нацизм во время Второй мировой войны пришел к своему краю и раскрылся по полной. Так и такое явление, как рашизм, приблизилось к своему финалу и своей смерти. К которой должны привести консолидированные усилия всего мирового сообщества. Конечно, при непосредственном и наибольшем участии в этом Украины,

– подчеркнул он.

Выставка "Рашизм – это" в Киеве / Фото Алины Туришин для 24 канала



Выставка "Рашизм – это..." / Фото Алины Туришин для 24 канала Выставка "Рашизм – это..." / Фото Алины Туришин для 24 канала

" На каждый вызов найдем ответ"

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отметил, что мы точно не знаем, каким словом через годы назовут то, что сейчас россияне делают в Украине. Может быть, историки придумают другое название. Сейчас название "рашизм" кажется таким, каким можно назвать ужасное сочетание большевизма, фашизма, ксенофобии, скрепов, всего, что мир видел в Мариуполе, Буче. В городах, которые подвергаются в эти дни обстрелам – Запорожье, Николаев...

Я был в Изюме и, конечно, я бы применил другое слово, чем "рашизм" к тому, что я там увидел. Но пока, чтобы ввести в международное употребление те преступления, которые совершает россия в Украине, я думаю, что этого будет достаточно. Здесь есть доказательства того, что мы называем "рашизмом", с которым очевидно следует покончить раньше, чем позже. Сегодня ночью проходил обмен пленными, многие азовцы вернулись домой. И символично, что это сделано в день так называемой мобилизации со стороны россии. На каждый вызов найдем ответ,

– сказал он.



Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко / Фото 24 канала, Алины Туришин

" Информационные преступления – равноценны с военными"

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей подчеркнул, что за полгода продолжающейся войны люди, которые пришли убивать украинцев, были разных категорий. Одни из них – это наемники-гастарбайтеры, других обманули, третьи – шли добровольцами. Но всех их объединяет одно. Все они объясняли свое преступное присутствие на территории Украины словами, которые слышали с телевизора от пропагандистов о том, что нас нет, что украинцы – "бандеровцы" и бандиты.

Поэтому все эти информационные преступники несут такую же ответственность, как и те люди, которые бегают по территории Украины с автоматом, убивая мирное население. Когда мы присоединялись к организации этой выставки, то в первую очередь мы хотели донести мнение, что информационные преступления – равноценны с военными.

– сказал Соловей.



Игорь Соловей / Фото Алины Туришин для 24 канала

Заместитель директора Национального музея Революции Достоинства Ольга Сало отметила, что эта выставка рассказывает не только о современных преступлениях в новейшей российско-украинской войне. А также показывает преступление как инструмент, характерный в целом для россии, как инструмент реализации своей политики.

Еще в 40-х годах британский литературовед написал, что россия – единственный народ моего времени, который превратил культуру в политику и целенаправленно уничтожает культуру тех народов, над которыми пытается доминировать. 80 лет назад это было сказано и это остается актуальным и сегодня,

– сказала она.

Читайте также Ампутация ноги, разрытая могила брата и фильтрация: трагическая история Владислава из Мариуполя

Национальный музей Революции Достоинства сейчас сосредоточил свою работу на спасении культурного наследия в условиях войны. Сотрудники музея ездят в экспедиции и фиксируют преступления, нанесенные рашистами в культурной сфере.

Из поездки в Сумскую область есть фотография надписи на стене в помещении, где находились российские войска. Там написано: "Украинцы, это вам за Майдан". Очевидно, что Майдан был поворотным моментом украинской истории и как оказалось мировой. Это очень яркое проявление нашей самоидентификации, желания быть отдельным народом,

– рассказала Сало.



Ольга Сало / Фото Алины Туришин для 24 канала

Россияне не только в Украине, но и других порабощенных народах целенаправленно уничтожали культуру для того, чтобы размыть эту идентичность. По мнению Сало, это еще хуже физического уничтожения, ведь культура – это то, что передали украинцам их предшественники, то, что мы сможем передать нашим потомкам.

Можно физически уничтожить конкретного человека, но этим мы не уничтожаем нацию. Вместо этого может остаться какая-то популяция населения, но без культуры она потеряет свою идентичность. Современная россия похожа на героя немецкого писателя Гофмана "Крошка Цахес". Абсолютное чудовище, которое с помощью каких-то чар присваивало себе чужие достояния и какие-то положительные черты. Таким образом, она создала образ вокруг себя – культурного доминирования, великой русской поэзии, музыки. Но как в сказке, обязательно волшебство развеется и правда станет явной,

– сказала она.

Организаторы также сообщили, что место и день открытия не стали случайностью. Ведь именно этот парк является "напоминанием о Второй мировой как источнике "рашизма". Авторы также отметили, что посетить выставку можно будет в течение месяца.