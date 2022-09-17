Владислав сегодня находится в Запорожье. Сайт 24 канала пообщался с ним и его девушкой Викторией о жизни во время войны в Мариуполе. А именно о том, как местное население выживало под обстрелами, о так называемых "фильтрационных лагерях", авиаударах по больницам и потере близких.

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"Страшно стало, когда город оцепили": первые дни войны в Мариуполе

23-летний Владислав вместе с девушкой Викторией, пытаясь убежать от войны, переехали к своим родственникам в частный дом в Приморский район Мариуполя. Здесь проживали родные братья парня и их мать. Через несколько дней город был взят в окружение – жилые кварталы начали жестоко обстреливать.

Когда мы узнали, что город взят в окружение – стало действительно страшно. Особенно когда начали обстреливать наш район. Мы постоянно были в подвалах и не знали, что делать дальше,

– вспомнила Виктория.

В первые дни в городе еще работали терминалы. Люди массово пытались снять наличные деньги. У банкоматов выстроились длинные очереди. Однако деньги у них уже закончились. По словам девушки, к счастью, еще работали терминалы в магазинах и им удалось закупить крупы, консервы и мясо.

Повезло, что у братьев Влада дома была печь на дровах, где мы все время и готовили,

– добавила она.

Мариуполь во время вторжения россии / Фото из Telegram-канала "Мариуполь сейчас"

"Снаряд убил двух соседей и моего старшего брата"

Ближайший магазин от их дома был на выезде в Мелекино. Девушка рассказала, что в тот момент, когда они пришли туда, стояла украинская полиция. Им сообщили, что город уже в окружении, что выпустить могут, но неизвестно, сможет ли кто-то из людей безопасно уехать. Со временем обстрелы все усиливались. Владислав рассказал, что поскольку они жили в окрестностях, то сначала слышали только взрывы вокруг, видели как обстреливали путь ночью и как пылал город от российских обстрелов.

Мариуполь, местные готовят есть / Фото из Telegram-канала "Мариуполь сейчас"

С 7 марта начали бомбить нас. Мы попали под "Грады" на предыдущей квартире, а потом уже, когда жили с братьями. Там сгорело очень много домов,

– рассказал он.

Утро 9 марта началось с сильных взрывов. По словам Владислава, вся семья сидела тогда в подвале. И когда все словно затихло, начали выходить на улицу. Вышли и соседи, все стояли и общались. В какой-то момент он заметил, что над ними летит беспилотник.

Они часто там летали. Но в этот раз, как я понял, били прямо по нам. Нас стояло около семи человек там. В полутора метрах от меня прилетел снаряд – убил двух соседей и моего старшего брата Вадима, которому было 33 года. Ранило и меня,

– рассказал он.

Мина, брошенная российскими войсками, унесла жизнь брата Владислава Вадима / Фото из личного архива парня

Виктория, выходившая в этот момент из дома, услышала сильный свист. В этот момент ей удалось прыгнуть в подвал. А когда вышла, то увидела свою невестку Настю, лежавшую с ранением живота, ног и руки. И только говорила "Вика, помоги". Девушка закинула ее на плечи и отнесла в подвал.

Я спустила ее и выбежала на улицу. Увидела, что лежит мать Влада, порубленная асфальтом, щебнем. Лежал Влад, его брат и соседи. Вадим тогда при нас сделал последний вздох. Он погиб на месте, потому что ему очень сильно посекло тело. Когда я подбежала к Владу, он сказал мне спрятаться назад. Я в слезах и истерике, не зная, что делать, – побежала в подвал. Там я провела буквально минуту, потому что понимала, что надо его спасать,

– отметила Виктория.

"В какую бы больницу не поехали – ее обстреливали"

Девушка нашла соседа, согласившегося на собственном автомобиле отвезти Влада в больницу, у парня сильно кровоточили левая нога и рука. Они доехали в поликлинику, но там не было ни врачей, ни медсестер. Там прятались гражданские. Рядом находилась областная полиция. Власти перенесли в машину полицейских и доставили в больницу №3 в центре Мариуполя. Там его сразу забрали в операционную. По словам девушки, на тот момент в больнице было очень много людей, в частности, женщин, которые должны были рожать.

Средний брат Влада, которого на момент обстрелов с нами не было, прибежал домой и увидел раненую невестку, которую, к сожалению, мне не удалось забрать. Он остановил машину с украинскими военными, которые довезли их на своей машине в ту же больницу. Как только ее вывезли из операционной – произошел взрыв. По родильному №3 был авиаудар,

– рассказала она.

Россияне нанесли два авиаудара по больницам, где находились Виктория и Влад / Фото предоставлены парнем

По всей больнице мерцал красный свет, а женский голос озвучивал слова: "В здании возгорание. Немедленно пройдите в укрытие". Через полчаса полиция эвакуировала Влада вместе с беременными и другими ранеными в областную больницу. Там была сделана повторная операция Насти и Влада. На руку и ногу парню наложили гипс. Влад рассказал, что пациентам же совсем не хватало ни пищи, ни воды, ни медикаментов. Им давали в сутки стакан воды и супа. А раненых людей становилось все больше.

Умирало также очень много людей у нас на этаже. 13 марта по второй больнице был нанесен авиаудар этажом выше нас. Мы лежали в палате и слышали, как летит самолет. Такой звук был! Ракета прилетела прямо в палату. Тогда погибли многие люди и персонал. Я не знаю, где их хоронили. Я слышал, что их тогда всех складывали в одну комнату в подвале. Потом слышали, что их похоронили на территории больницы,

– рассказал Владислав.

Мариуполь, люди хоронят гражданских во дворах и братских могилах / Фото из Telegram-канала "Мариуполь сейчас"

"Нам говорили, что здесь военные, а здесь только гражданские"

Из-за танковых боев, которые продолжались возле больницы, гражданские вынуждены были просидеть в коридоре с 10:00 утра до вечера. После удара сразу же туда ворвались военные так называемой "днр". Один из них вошел в коридор, где сидели Виктория и Владислав.

Я даже не знаю его национальности – чечен или бурят, но точно не русский. Он вошел и спросил: "А что вы здесь делаете, чего вы здесь сидите?" На что я ответила: "Продолжается бой. Куда нам идти?" и показала на Влада. Тогда он сказал: "Нам сказали, что здесь военные базируются, а здесь гражданские сидят". 15 марта Владу сделала ампутацию ноги, потому что она у него уже посинела и он не чувствовал ее,

– рассказала девушка.

Владиславу ампутировали раненую ногу / Фото предоставлено парнем

После обстрела больницы молодая пара решила эвакуироваться в больницу в Мангуше. Виктория узнала, что там на восьмом этаже еще однажды пробивается мобильная связь "Киевстар". Так она смогла связаться со своими родителями, находившимися в Запорожье. Они сказали, чтобы Виктория и Влад любыми путями пытались уехать из Мариуполя. Чтобы ни при каких условиях не ехали в Никольское, потому что там забирают только в россию или в так называемую днр.

В Мангуш за нами приехала моя мать, прорвавшаяся с волонтерами. Мою невестку она смогла унести, потому что у нее были более легкие ранения. А нас с Владом не забрала, потому что врачи сказали, что он не переживет дорогу, чтобы мы ехали в Донецк,

– добавила она.

Фотографировали, как преступников, снимали отпечатки

Виктория рассказала, что вынуждена была дважды проходить так называемую "фильтрацию", чтобы выехать. В первый раз, когда приехала в больницу Донецка вместе с Владиславом. Она узнала, что никак не сможет уехать. Она пошла в так называемое "районное управление внутренних дел".

Там меня сфотографировали, как преступника, со всех сторон, сделали отпечатки пальцев, взяли мои данные – цвет кожи, волос и глаз. Также тогда первый раз и был допрос,

– рассказала она.

Девушку спрашивали , сколько дней она находилась в подвале, где проживала, имеет ли знакомых военных в "Азове" и в других подразделениях ВСУ . На что она везде отвечала, что "нет и не знает, кто это такие". Спрашивали также, является ли она против армии "днр" и россии, делали ли они что-то плохое.

Оккупанты раздевают жителей Мариуполя / Фото с Telegram-страницы советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко

Я отвечала, что нет, потому что другого и не могла сказать. Тогда мне не дали никакой бумажки, что я прошла ее. Второй раз пришлось идти вместе с Владом. Мне сказали, что меня в базе данных нет и что мне нужно еще раз это проходить,

– сказала она.

Оккупанты пытались подключить мой телефон к своему компьютеру, чтобы посмотреть все данные. Девушке просто повезло, потому что он не подключался. Им выдали бумажки, с которыми они уже смогли уехать. Как только попали в Запорожье – Виктория разорвала их на кусочки и выбросила.