Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича в интервью ТСН Неделя.

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Ситуация на Запорожском направлении

Баргилевич сообщил, что несколько дней назад россияне пытались прорвать оборону Запорожского направления.

Мы знали о намерениях противника, поэтому нанесли превентивные удары по наземным подразделениям противника, благодаря чему им не удалось достичь своей цели,

– отметил он.

Добавим, что The Economist пишет, что украинская разведка считает, что Россия готовится к штурму Запорожья, которое находится в 30 километрах от фронта. Разведчики отмечают, что российские оккупанты уже могут собрать около 130 тысяч военных для атаки. Отметим, что в конце 2022 года Путин объявил всю область частью России, несмотря на то, что фактически контролировал лишь треть территории.