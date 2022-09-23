Партизанское движение: роль в войне с оккупантами сейчас

Партизанское движение возникло во многих городах и селах Украины, где сегодня россияне установили оккупационный режим. В частности, наиболее заметен он на Юге, где профессиональные военные и рядовые жители помогают нашей армии достоверной информацией о военных складах и скоплениях российских оккупантов. Своими действиями они показывают врагам, что они никогда не будут в безопасности.

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В борьбе за свободу и суверенитет нашего государства украинцы подрывают железнодорожные пути, идентифицируют российские цели, сливают их позиции и количество вражеской техники. А также помогают ВСУ наносить важные удары на оккупированных территориях. Уничтожают партизаны и переправы через реки, проводят рейды на блокпостах, занимаются ликвидацией гауляйтеров, офицеров и государственных изменников, которые начали сотрудничать с врагом.

Размах украинского подполья достиг мощного уровня и стал играть важную роль в войне. Неофициальным центром партизанского движения стал город Мелитополь на юге Запорожской области. Именно здесь с начала войны местные жители устраивали мирные митинги, останавливая вражескую технику.

Ежедневно движение сопротивления становилось все сильнее, несмотря на постоянные похищения гражданских людей и пытки, которые устраивают россияне. На усиление сопротивления влияет несколько факторов. В первую очередь, это сами же украинцы, мотивированные местью и желанием скорейшей победы. А также успешные контрнаступления Вооруженных Сил Украины, мировая поддержка партнеров, ежедневные "учения" партизан и силовых структур Украины в борьбе в новых реалиях.

Сайт 24 канала в "Интервью24" с мэром Мелитополя Иваном Федоровым пообщался о том, как зарождалось и развивается партизанское движение, сколько сейчас в нем насчитывается людей и настроения в городе. А также о спецоперациях, которые выполняли украинские патриоты в подполье и какова их роль в войне. Поговорили и о координации с силовыми структурами и методах передачи информации. А также о сопротивлении педагогов, боеприпасах в школах и о том, что ждет коллаборантов и госпредателей.



Иван Федоров, городской голова города Мелитополя / Фото из фейсбука Ивана Федорова

Трудная депрессия, выезд горожан и приезд неизвестно кого: как живет оккупированный Мелитополь

Как живут мелитопольцы? Как за эти полгода изменилась их жизнь после прихода "русского мира"?

Мы должны четко понять, что за этот период она изменилось не раз, а несколько раз. Прежде всего, это шок от 24 февраля после вторжения российских войск к нам в Мелитополь.

После этого в течение почти семи месяцев была тяжелая депрессия, потому что большинство жителей уехали из города, появились новые непонятные жители. Наступил гуманитарный и финансовый кризис, финансовая система Украины полностью покинула Мелитополь. Не так давно, но покинула. Потому такая депрессивная атмосфера нагнеталась каждый день.

Но, конечно, наши жители, как и все государство, как и все наши реальные партнеры, вдохнули новый кислород в легкие и стали надеяться, что весь этот ужас скоро закончится. Я сейчас говорю об удачном результативном контрнаступлении наших Вооруженных Сил и деоккупации обширной территории Харьковской и уже Луганской областей.



Вооруженные силы Украины перешли в наступление на Харьковском направлении 6 сентября / Фото СБУ

Десятки тысяч людей: каким является партизанское движение в Мелитополе сейчас

Партизанское движение на Юге Украины, в частности в Мелитополе, было ощутимым с начала войны. Как можно охарактеризовать это движение сегодня? Оно становится сильнее или слабее?

Партизанское движение в Мелитополе было сформировано еще 24 февраля. Именно в эти дни оно и зарождалось. То есть, сопротивление, которое мы видели тогда публичным, нараставшим в Мелитополе митингами, протестами на центральных улицах и проспектах города. Конечно же, после того, как российские оккупанты запретили проводить акции, выходить на улицы и проявлять свою гражданскую позицию – люди начали бояться и начали делать это непублично.

Сегодня, если мы говорим о партизанском движении, которое появилось или не появилось, то это абсолютно точно десятки тысяч человек. Сотни из них – это активное сопротивление, которое мы сегодня называем партизанами. Начало партизанского движения, по-видимому, началось 24 февраля. Тогда наша терроборона и военные уничтожили первые БТР на въезде в Мелитополь, разрушив наступающую на наш город военную машину врага. Это было началом.



В Мелитополе тысячи горожан выступают против оккупации россии / Коллаж 24 канала

Потому что людей, которые уничтожили эти БТР, еще тогда нельзя было назвать военными. Это точно были любители. Это точно были люди с военным опытом, прошедшие антитеррористическую операцию в 2014 году, но на тот момент это точно не были подготовлены военные. Вот тогда оно и началось.

Через несколько месяцев россияне захватили и полностью оккупировали наш город, взяв под контроль. Поэтому конечно, что партизанское движение перешло уже в системную работу, новую работу, которой все мы учились.

Мы, как местные власти, в части координации и какой-то маленькой судьбы организации. Силовые структуры тоже учились работать по-новому. Раньше ведь почти не было такого, что нужно было что-то организовывать без связи, без хороших средств коммуникации и навигации. И, конечно, самые храбрые люди, рискуя своей жизнью, готовы были идти на очень важные дела для того, чтобы защищать суверенитет и свободу нашего государства.



Партизаны в Мелитополе, обращение к коллаборантам / Скриншот с видео

Сейчас мы видим, что оно усиливается. Для меня гордость, что мой город сегодня, по версии Института изучения войны (ISW) США, является центром партизанского движения нашего государства. И это также наша гордость, нас, как жителей Мелитополя, потому что мы к этому причастны.

Партизанское движение усиливается по нескольким причинам. Прежде всего, сила сопротивления и партизаны проходят обучение. Они приобретают опыт, поэтому более эффективной и качественной становится их работа. Во-вторых, мы ясно понимаем, что после таких событий, как непроведённый референдум, удачное контрнаступление, объединение вокруг Украины международных партнеров, четкие заявления усиливают сопротивление, надежду и ожидания. Именно поэтому и усиливается партизанское движение в целом.

"Россияне думали, что им все будут служить. Но такого точно не будет"

Какие яркие спецоперации совершили мелитопольцы-партизаны?

На мой взгляд, больше всего запомнилось, конечно, первое дело – разрушенные железнодорожные пути. Это привело к спуску с рельсов бронепоезда, который вез боеприпасы. Это было первое неожиданное для врага действие. Они думали, что уже всех мелитопольцев поломали, что все будут им там служить и так далее. А это было показательно, что такого точно не будет.

Это привело к спуску с рельсов бронепоезда, который вез боеприпасы. Это было первое неожиданное для врага действие. Они думали, что уже всех мелитопольцев поломали, что все будут им там служить и так далее. А это было показательно, что такого точно не будет. Дальше было достаточно показательным то, как "поджарили" журналиста Олега Шостака . Он сегодня отвечает у россиян за пропагандистскую деятельность и еще с 2014 года на самом деле проявил свою позицию. В 2015 году, если я не ошибаюсь, на возглавляемом им телевидении он показывал карту Украины уже без Крыма. Его "поджарили" и это тоже было знаковым. Все коллаборанты начали бояться, когда это произошло, потому что все поняли, что они не защищены.

. Он сегодня отвечает у россиян за пропагандистскую деятельность и еще с 2014 года на самом деле проявил свою позицию. В 2015 году, если я не ошибаюсь, на возглавляемом им телевидении он показывал карту Украины уже без Крыма. Его "поджарили" и это тоже было знаковым. Все коллаборанты начали бояться, когда это произошло, потому что все поняли, что они не защищены. Также я бы отметил комплекс действий по срыву референдума. Это совместная работа, которая очень важна. Потому что мы ясно понимаем, как удачное контрнаступление наших Вооруженных Сил на Харьковщине может мотивировать людей, так и проведение фейкового референдума может демотивировать нас всех. Поэтому была крайне важна работа по его срыву.



Мелитопольские партизаны пригрозили коллаборантам за подготовку так называемого референдума / Скриншот с видео

У наших партизан был отдельный план работы по части подрыва штабов, части подрыва сожженных домов, подрезанных участников комиссий и так далее. Но факт есть факт, 11 сентября прошло, так называемого референдума не было.

"Стать предателем, чтобы об этом не узнали, невозможно. Все будут наказаны"

Знаю, что создана почта zradnyk@mlt.gov.ua, где мелитопольцы ежедневно информируют о коллаборантах и госпредателях. Как проверяется данная информация. И в безопасности ли те, кто ее рассказывает?

Мелитополь – довольно маленький город, там проживает 150 тысяч населения и все обо всех хорошо знают. Поэтому стать коллаборантом, приспешником, предателем так, чтобы никто об этом не узнал, невозможно. Потому мы создали этот ресурс. Большое количество коллаборантов считает, что сегодня они служат россии, завтра – служат Украине, а послезавтра немцы придут, так они и немцам будут служить. Нам такие жители не нужны.

И поэтому мы поставили себе задачу – составить полный список всех коллаборантов, которые только есть во всех сферах: среди учителей, врачей, служащих, госслужащих, в органах местного самоуправления, среди сотрудников коммунальных услуг. Нам нужен полный список. Зачем? Среди очевидных причин: когда мы туда вернемся, эти предатели уже не будут нужны в нашем городе, они должны оттуда уехать. И это однозначно!

А если мы кого-нибудь пропустим, то это будет плохой пример на будущее. Если этот человек сможет реабилитироваться после освобождения Мелитополя, это будет признаком, что все могут реабилитироваться. Поэтому наша команда пытается создать максимальную базу данных всех коллаборантов.

"Ни один директор школы или детсада не согласился сотрудничать с врагом"

Эта почта, которую вы напомнили, это почти анонимный ресурс, куда нам пишут всю информацию. Конечно, она не всегда объективна, потому что мы люди. И очень часто мы хотим написать на соседа, потому что он нам не понравился. Поэтому, конечно, вся эта информация проверяется разными способами. Большое количество членов нашей команды осталось сегодня в Мелитополе. И мы обладаем всей картинкой. Сегодня присылаются заявки.

Но я хочу отметить, когда человек думает, становиться ли коллаборантом, когда он понимает, что это все видят, то это также является предохранителем не становиться им. Поэтому сегодня у нас есть список. Но с другой стороны, я тоже горжусь своим городом, потому что у нас коллаборация крайне низкая. Я об этом не перестану повторять, что ни один директор школы или детсада не согласился сотрудничать с врагом. У нас в полиции всего 10% коллаборантов. В управлении образования – менее десяти. Это хорошие показатели. Но даже к тем десяти процентам, которые стали коллаборантами, мы точно придем в гости.



Под Мелитополем партизаны поздравили врага с Днем Независимости, вывесив флаг Украины / Фото Риа-Мелитополя

"Ни одного партизана россияне не нашли. Но пытают и забирают людей в плен"

Как россияне вообще идентифицируют человека, "партизан" это или нет? Бывают ли случаи, когда ловят прямо на улице, дома и шьют обвинения?

Ни одного партизана они не обнаружили. Единственный путь идентификации партизана – это пытка. Они забирают в плен просто жителей города, которые им кажутся партизанами. Потому что у них либо есть украинский флаг в квартире, либо еще что-нибудь. То есть, какая-то украинская идентификация. И они пытками заставляют сказать их, что они партизаны.

Но это точно не о партизанах, не об их обнаружении. Сложно, очень сложно. Мы не можем обеспечить безопасность для людей сегодня на этой территории, но ни одного партизана россияне так и не нашли.

8 сентября на заседании Мелитопольского городского совета были прекращены полномочия семи депутатов, сотрудничающих с врагом. Какую роль сыграли в оккупации города государственные изменники и коллаборанты?

Мы их лишили депутатских мандатов – все они сегодня изменили нашему государству и пошли на службу к врагу. Кто-то пошел сливать реестр коммунальной собственности и показывать, как нужно национализировать это имущество. Кто-то пошел служить силовым структурам оккупантов и так далее. Поэтому все эти 7 человек точно не имеют никакого права представлять общину Мелитополя. И точно все эти люди должны предстать перед нашим украинским судом. Но это для них награда. Я считаю, что у них будет совсем другой конец.

"В школах оккупанты держат военную технику, боеприпасы"

Все мелитопольские школы, колледжи, техникумы, училища и университеты переехали в Запорожье. Известно, что россияне давили на родителей, угрожали педагогам, даже похищали директоров. Как противостояли педагоги?

Во временно оккупированном Мелитополе враг пытается запустить образовательный процесс. Из 22 школ он пытается сегодня организовать учебный процесс в 15. Потому что другие школы он использует как свою базу для размещения военной техники и так далее.

Но у нас есть подтвержденная информация, что даже в тех школах, где сегодня учебный процесс, в подвалах держат боеприпасы. Тем самым, ставя наших детей, конечно, под угрозу как живой щит. И это не об обучении.



В Мелитополе украинцы распространяют Казацкий Крест и ожидают освобождения от оккупантов / Фото "Родной Мелитополь" В Мелитополе украинцы распространяют Казацкий Крест и ожидают освобождения от оккупантов / Фото "Родной Мелитополь"

Враг хочет сделать несколько вещей. Первое – прикрыться нашими детьми, второе – вбивать в их мозг свою российскую пропаганду. Как показатель этого, в некоторых школах классным руководителем младших классов стала секретарша и завхоз, а уборщице предложили преподавать уроки труда. Следовательно, это точно не об учебе. На каждой школьной переменке сегодня там играет гимн россии. Тем самым оккупанты пытаются вбить в мозг, что россия – это вообще какое-то там государство.

А что касается учебного процесса, который мы организовали вместе с педагогическими работниками, наша цель состоит в том, чтобы все наши дети имели возможность получать украинское образование. И к этому мы идем сегодня. 14 тысяч наших учеников дистанционно или по форме экстерната получают образование онлайн на платформе, которую мы разработали с нашими организаторами образования.

Сегодня учебный процесс продолжается, продолжается сложно, потому что россияне ддосят наш сайт. И есть такие пиковые показатели, когда за час падает 25 миллионов ссылок на сайт. Но ничего, мы становимся крепче, прорабатываем новые формы защиты. Спасибо оккупантам в этом за обучение, им точно не удастся поломать нашу систему образования, потому что наши дети хотят учиться в наших школах.

"Челлендж, на который не подписывались": как удается быть мэром Мелитополя на расстоянии

Как вам сейчас удается быть мэром Мелитополя и управлять городом? Как это происходит удаленно?

Это такой себе челлендж, на который мы не подписывались еще полтора года назад, когда были выборы. На сегодняшний день основной задачей является помощь нашим жителям, которые остались на временно оккупированных территориях Украины, так и в Европейском Союзе. Конечно, легче всего нам оказывать помощь тем, кто сейчас на территории подконтрольной Украине, а сложнее всего – жителям временно оккупированных территорий.

Почти вся команда работает на территории Запорожья. Это ближайший не оккупированный населенный пункт к нашему Мелитополю. Сегодня мы создаем гуманитарный центр, передаем гуманитарную помощь, обеспечиваем эвакуацию, организовываем учебный процесс, медицинскую помощь, если это необходимо. Это огромное количество ежедневных работ для того, чтобы приблизить нашу победу.

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"Если не отстоим все наши территории, то будущего у государства нет"

Есть ли у вас данные, сколько людей за время оккупации уехали из города? А сколько осталось и почему?

Приблизительно половина, 70 тысяч человек, уехали из города. Множество людей еще остается сегодня на временно оккупированной территории. 90% жителей отказались участвовать в референдуме. Город находится 7 месяцев в оккупации, многие российские военные к тебе приходят в квартиру с автоматами и спрашивают: "Как ты относишься к россии?" И 90% жителей сказали, что плохо и не будут участвовать в референдумах.

При этом, эти люди четко понимали, что это может быть их последнее слово. И именно это основная причина, почему референдум не состоялся во временно оккупированном Мелитополе. Мы четко должны понимать, что не у всех есть родственники, к которым они могут уехать, не у всех есть знакомые в Европе, не у всех есть возможность покинуть лежачих родителей. Не у всех есть финансовая возможность уехать, а мы не всем ее предоставляем.



Мелитополь – это Украина / Фото – mltpl.city

Что бы вы хотели сказать мелитопольцам, которые сегодня находятся под оккупацией? А что врагу?

Я надеюсь, что ждать осталось уже недолго и совсем скоро Украина вернется в Мелитополь и государственный флаг вернется тоже. И наш город будет развиваться еще быстрее, чем он развивался несколько последних лет.

Я хочу также обратиться ко всем жителям нашего государства. Если кто-то допускает то, что войну можно закончить не деоккупировав всю нашу территорию, это огромная ошибка. Если мы не отстоим все наши территории, все, определенные по состоянию на 1991 год, то точно будущего у нашего государства нет. Это позиция слабых, а мы должны полностью вернуть все наши территории и только тогда у нас есть возможность бороться за наше светлое будущее.

Российские войска нагло вторглись на украинские земли и пытаются уничтожить нас, нашу нацию и наше будущее. Однако сила и дух украинцев никогда не позволят врагу властвовать на нашей земле. И военные, и партизаны в тылу, и гражданские люди до победы будут бороться за каждый сантиметр временно оккупированных территорий. Над каждым городом и селом будет развеваться наш сине-желтый флаг.

И пусть запомнит каждый оккупант, каждый российский военный, каждый коллаборант – мы дома и видим все на своей земле, в своих городах. Где бы вы ни прятались, вас найдут и накажут.