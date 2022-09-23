Сайт 24 каналу побував на відкритті. Вона присвячена злободенній та актуальній темі "рашизму" як ідеології, режиму та світогляду. Саме рашизм і є тією мотивацією, з якою російські солдати прийшли в Україну вбивати.

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"Таке явище, як рашизм наблизилося до своєї смерті"

Співробітник "Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки" Максим Майоров розповів, що виставка підготовлена спільно з Українським інститутом національної пам'яті, а також Музеєм Революції Гідності.

Це явище комплексне, можна навіть сказати гібридне. І воно поєднує в собі риси різних тоталітарних ідеологій та практик. Таких як комунізм, нацизм, фашизм і має певні складові. З кожного окремого такого явища у сумі виходить рашизм,

– додав він.

Максим Майоров / Фото 24 каналу, Аліни Туришин

Виставка створена з прикладів сучасності та нещодавнього минулого, де пояснюється природа цього явища з багатим та ілюстративним матеріалом. Майоров зауважив, що ці складові з'явилися давно. Вони закорінені в тоталітарних практиках та режимах, які існували ще з початку 20-го століття. Однак сьогодні спостерігається квінтесенція цього явища, бо він знайшов свій практичний вихід. Мовиться про війну в Україні.

Носії цієї свідомості та ідеології реально мотивовані саме цими складовими, ідеями та переконаннями, які представлені на виставці. Вони переконані, що українці не мають права на існування, що українська держава має бути знищена. І власне всім тим комплексом ідей, яке керівництво росії реалізовує за допомогою своєї армії тут, в Україні,

– зазначив Майоров.

За його словами, з одного боку, можна сказати, що це явище не нове. Адже на виставці розкриті певні аспекти ще 90-х років. А з іншого боку, варто говорити, що зараз спостерігається певний апогей цього явища.

Коли це явище, як нацизм під час Другої світової війни дійшов свого краю і розкрився на повну. Так і таке явище, як рашизм, наблизилося до свого фіналу та своєї смерті. До якої має призвести консолідовані зусилля всієї світової спільноти. Звичайно, при безпосередній та найбільшій участі в цьому України,

– наголосив він.

Виставка "Разизм – це" у Києві / Фото Аліни Туришин для 24 каналу

Виставка "Рашизм – це..." / Фото Аліни Туришин для 24 каналу

" На кожен виклик знайдемо відповідь"

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко зазначив, що наразі ми точно не знаємо, яким словом через роки назвуть те, що зараз росіяни роблять в Україні. Можливо, історики придумають іншу назву. Наразі назва "рашизм" видається такою, якою можна назвати жахливе поєднання більшовизму, фашизму, ксенофобії, скрєпов, всього, що світ бачив у Маріуполі, Бучі. Містах, які зазнають цими днями обстрілів – Запоріжжя, Миколаїв...

Я був в Ізюмі та, звичайно, я б застосував інше слово ніж "рашизм" до того, що я там побачив. Але поки, щоб ввести у міжнародний вжиток ті злочини, які робить росія в Україні, я думаю, що цього буде достатньо. Тут є докази того, що ми називаємо "рашизмом", з яким очевидно варто покінчити раніше, ніж пізніше. Сьогодні вночі відбувався обмін полоненими, багато азовців повернулися додому. І символічно, що це зроблено в день так званої мобілізації з боку рф. На кожен виклик знайдемо відповідь,

– сказав він.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко / Фото 24 каналу, Аліни Туришин

"І нформаційні злочини – рівноцінні з військовими"

Керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей наголосив, що за пів року війни, яка триває, люди, які прийшли вбивати українців, були різних категорій. Одні з них – це найманці-заробітчани, інших обманули, треті – йшли добровольцями. Але всіх їх об'єднує одне. Всі вони пояснювали свою злочинну присутність на території України словами, які чули з російського телевізора від пропагандистів про те, що нас нема, що українці – "бандерівці" та бандити.

Тому, всі ці інформаційні злочинці несуть таку ж саму міру відповідальності, як й ті люди, що бігають по території України з автоматом, вбиваючи мирне населення. Коли ми долучалися до організації цієї виставки, то в першу чергу ми хотіли донести думку, що інформаційні злочини – рівноцінні з військовими,

– сказав Соловей.

Ігор Соловей / Фото Аліни Туришин для 24 каналу

Заступниця директора Національного музею Революції Гідності Ольга Сало зазначила, що ця виставка розповідає не лише про сучасні злочини в новітній російсько-українській війні. А також показує злочин, як інструмент, характерний загалом для росії, як інструмент реалізації своєї політики.

Ще в 40-х роках британський літературознавець написав, що росія – єдиний народ мого часу, який перетворив культуру в політику та який цілеспрямовано знищує культуру тих народів, над якими намагається домінувати. 80 років тому було це сказано і це залишається актуальним і на сьогодні,

– сказала вона.

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Національний музей Революції Гідності зараз зосередив свою роботу також на порятунку культурної спадщини в умовах війни. Працівники музею їздять в експедиції та фіксують злочини, завдані рашистами в культурній сфері.

З поїздки на Сумщину маємо фотографію напису на стіні у приміщенні, де перебували російські війська. Там написано: "Украинцы, это вам за Майдан". Очевидно, що Майдан був тим поворотним моментом української історії і як виявилося світової. Це дуже яскравий вияв нашої самоідентифікації, бажання бути окремим народом,

– розповіла Сало.

Ольга Сало / Фото Аліни Туришин для 24 каналу

Росіяни не лише в Україні, а і в інших поневолених народах цілеспрямовано знищували культуру для того, щоб розмити цю ідентичність. На думку Сало, це ще гірше ніж фізичне знищення, адже культура – це те, що передали українцям їхні попередники, те, що ми зможемо передати нашим нащадкам.

Можна фізичну знищити конкретну людину, але цим ми не знищуємо націю. Натомість може залишитися якась популяція населення, але без культури вона втратить власну ідентичність. Сучасна росія схожа на героя німецького письменника Гофмана "Крихітка Цахес". Абсолютна потвора, яка за допомогою якихось чар привласнювала собі чужі надбання та якісь позитивні якісь риси. Таким чином вона створила образ довкола себе – культурного домінування, великої російської поезії, музики. Але як у казці, обов'язково чари розвіються і правда стане явною,

– сказала вона.

Організатори також повідомили, що місце й день відкриття не стали випадковістю. Адже саме цей парк є "нагадування про Другу світову як витоку "рашизму". Автори також зазначили, що відвідати виставку можна буде протягом місяця.