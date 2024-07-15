Но какой должна быть портативная зарядная станция, чтобы от нее работал холодильник и сколько времени это может длиться? Ответы на эти вопросы Техно 24 подготовило в этом материале.

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Может ли холодильник работать от зарядной станции

Ответ на этот вопрос лежит в плоскости мощности как вашей портативной зарядной станции, так и самого холодильника, которая измеряется в ваттах (Вт).

Холодильники требуют значительного количества энергии для работы, обычно от 100 Вт до 300 Вт в зависимости от размера и модели (для старых моделей эти показатели могут быть выше). Однако это номинальная мощность необходима для работы устройства. Кроме этого существует еще и пусковая мощность, которая в несколько раз больше. В среднем, для запуска холодильника может понадобиться для запуска холодильника может понадобиться от 300 до 1000 Вт мощности.

Поэтому, чтобы ваш холодильник работал во время отключения электроэнергии, вам понадобится портативная станция с высокой пусковой мощностью, которая в идеале превышает номинальную мощность холодильника в несколько раз и позволяет запустить такой прибор.

Обратите внимание! Инверторный холодильник не требует пусковой мощности, поэтому для его работы может понадобиться менее мощная зарядная станция.

Дело не только в ваттах

Некоторые приборы, особенно те, имеющие двигатели, например холодильники, требуют особого типа электрической мощности – чистой синусоиды. Многие портативные станции предлагают модифицированную синусоиду, которая может быть достаточной для некоторых устройств, но не для холодильников. Всегда проверяйте инструкцию к вашему холодильнику, чтобы узнать, нужна ли ему чистая синусоида на выходе.

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Как подсчитать потребление в часах и выбрать станцию

Прежде чем заказывать зарядную станцию, нужно подсчитать сколько электроэнергии будет потреблять холодильник в течение определенного времени. Скажем, вам нужно обеспечить его работу в течение одного часа, поэтому мы имеем два ключевых показателя:

Мощность : Найдите номинальную мощность на этикетке холодильника или в руководстве пользователя.

: Найдите номинальную мощность на этикетке холодильника или в руководстве пользователя. Время работы: Оцените, как долго вы планируете держать холодильник включенным во время отключения электроэнергии.

Важное замечание! Холодильники обычно работают циклично в течение дня, поэтому учитывайте общее время ежедневного использования.

Не забывайте о пусковой мощности, если холодильник не инверторный. Вам нужна портативная станция, которая справится с запуском холодильника, поэтому учитывайте это при выборе модели.

Подсчитать в удобном формате все вышеуказанные характеристики вам поможет калькулятор rewlogan/power, созданный украинским продуктовым дизайнером. Этот инструмент облегчит процесс выбора зарядной станции. Вам просто нужно указать устройства, которые вы планируете заряжать или питать, отметить их мощность и желаемое время работы – калькулятор сам рассчитает приблизительное потребление и порекомендует конкретные модели станций.

Несколько важных советов

Большие холодильники с высокой мощностью могут оказаться слишком мощными для большинства портативных станций, рассчитанных на гаджеты типа смартфона, ноутбука, монитора и телевизора.

Не перегружайте станцию, пытаясь питать несколько приборов одновременно.

Если холодильник слишком мощный, стоит рассмотреть вариант покупки современного энергоэффективного небольшого холодильника.

Если вы живете в частном доме, стоит рассмотреть вариант покупки генератора, который поможет вам запитать значительно больше приборов в течение длительного времени.

Рассмотрите альтернативные пути, которые помогут сохранить низкую температуру холодильника дольше, например использование специальных аккумуляторов холода или подсоленной воды в бутылках. Их можно заморозить, а во время отключения часть из них переложить на полочки холодильника, или между продуктами.

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С достаточно мощной портативной станцией, вы сможете поддержать работу холодильника во время отключения электроэнергии. Однако следует тщательно взвесить и рассчитать свои потребности, чтобы выбрать правильную портативную станцию, мощность которой будет превышать мощность вашего холодильника.