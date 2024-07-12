Предлагаем подборку от Техно 24 из пяти автономных, маломощных гаджетов, которые помогут вам спастись от жары даже во время регулярных отключений электроэнергии.

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USB-вентиляторы

Гибкие USB-вентиляторы – это удобное и портативное решение для сохранения прохлады. Такой небольшой вентилятор можно подсоединить к ноутбуку на рабочем месте получить индивидуальное охлаждение, что очень удобно.



Гибкий вентилятор прекрасно подойдет для ноутбука / Скриншот 24 Канала

Или же его можно подключить к павербанку и охлаждаться во время движения, на улице, кафе, общественном транспорте или дома. Он потребляет очень мало энергии и способен работать от павербанка крайне долго.



Компактный вентилятор для павербанка / Скриншот 24 Канала

Несмотря на свой компактный размер, такие вентиляторы создают мощный поток ветра без особого шума, который будет дарить вам приятную прохладу в жаркий летний день.

Портативные USB вентиляторы портативные

Также несколько слов хотелось бы сказать и о портативных вентиляторах, которые питаются от USB или аккумулятора.

Их можно установить на столе, или в любом нужном месте, запитать от павербанка и наслаждаться прохладой. Эти модели могут быть уже значительно мощнее и с опциями регулирования оборотов.



Компактный настольный USB вентилятор / Скриншот 24 Канала

Эти вентиляторы бывают разных конструкций и размеров, включая складные модели, которые легко помещаются в карман или рюкзак.



Портативный, ручной автономный вентилятор / Скриншот 24 Канала

Независимо от того, где вы находитесь – дома, в офисе, в машине или на природе – USB-вентилятор является одним из лучших доступных персональных устройств для охлаждения.

Нашейные вентиляторы на шею

Автономные нашейные вентиляторы приобретают все большую популярность благодаря своему удобству и эффективности. Эти вентиляторы одеваются на шею и обеспечивают поток холодного воздуха. Они подзаряжаются через microUSB и могут работать непрерывно от 4 до 16 часов, в зависимости от выбранного режима (низкий, средний или высокий) или модели.

Нашейные вентиляторы идеально подходят для людей, которые постоянно находятся в движении, предлагая решение для охлаждения, которое можно использовать где угодно – от поездок на работу до активного отдыха на свежем воздухе.



Портативный нашейный вентилятор / Скриншот 24 Канала

Ручной вентилятор с распылителем

Ручной вентилятор с распылителем – это универсальное устройство, сочетающее охлаждающий эффект вентилятора с освежающим водяным туманом. Эти вентиляторы имеют встроенную функцию аэрозоля, которая распыляет тонкий водяной туман, обеспечивая дополнительный уровень охлаждения.

Такие вентиляторы бывают автономные с питанием от аккумулятора и полностью механические, что не очень удобно, однако точно лучше чем ничего, когда вы изнемогаете от жары.



Ручной вентилятор с распылителем / Скриншот 24 Канала

Эти вентиляторы достаточно компактные, чтобы их можно было носить в кармане или рюкзаке, что делает их незаменимым летним гаджетом для всех, кто хочет спастись от жары.

Портативные увлажнители воздуха

Спасти от высокой температуры в помещении может компактный увлажнитель воздуха с питанием от аккумулятора или USB. Такое устройство способно поддерживать комфортный микроклимат в помещении во время сильной жары и является отличной находкой для рабочего места.

Устройство добавляет влагу в воздух создавая небольшое облако тумана, что облегчает дыхание и обеспечивает охлаждающий эффект, особенно, если его наполнить предварительно охлажденной в холодильнике водой.

Совет! Используя увлажнитель, лучше открыть окна, чтобы обеспечить хорошее проветривание. Дело в том, что в закрытой комнате быстро возрастет уровень влажности воздуха, а в условиях жары высокая влажностью только ухудшит ситуацию, так что это нужно учитывать.

Ручные механические вентиляторы

Мы уже упоминали за ручные механические вентиляторы с эффектом увлажнения и распыления воды, однако существуют также простенькие вентиляторы, приводимые в движение нажатием на специальный курок.

Эти легкие и компактные вентиляторы хоть и требуют постоянного ручного взаимодействия и не являются автономными, все же является лучшим вариантом чем ничего в случае, когда у вас нет ничего из вышеперечисленных устройств дома. Кроме того, их, пожалуй, легче всего достать тогда, когда уже все остальное вокруг раскупили.

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Все вышеперечисленные устройства могут обеспечить столь необходимое облегчение во время невыносимой жары, потребляя при этом минимальное количество энергии. Желаем, чтобы ваши дни были прохладными, а рядом было устройство, которое сможет вам обеспечить этот эффект, когда нужно.