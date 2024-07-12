Предлагаем подборку от Техно 24 из пяти автономных, маломощных гаджетов, которые помогут вам спастись от жары даже во время регулярных отключений электроэнергии.
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USB-вентиляторы
Гибкие USB-вентиляторы – это удобное и портативное решение для сохранения прохлады. Такой небольшой вентилятор можно подсоединить к ноутбуку на рабочем месте получить индивидуальное охлаждение, что очень удобно.
Гибкий вентилятор прекрасно подойдет для ноутбука / Скриншот 24 Канала
Или же его можно подключить к павербанку и охлаждаться во время движения, на улице, кафе, общественном транспорте или дома. Он потребляет очень мало энергии и способен работать от павербанка крайне долго.
Компактный вентилятор для павербанка / Скриншот 24 Канала
Несмотря на свой компактный размер, такие вентиляторы создают мощный поток ветра без особого шума, который будет дарить вам приятную прохладу в жаркий летний день.
Портативные USB вентиляторы портативные
Также несколько слов хотелось бы сказать и о портативных вентиляторах, которые питаются от USB или аккумулятора.
Их можно установить на столе, или в любом нужном месте, запитать от павербанка и наслаждаться прохладой. Эти модели могут быть уже значительно мощнее и с опциями регулирования оборотов.
Компактный настольный USB вентилятор / Скриншот 24 Канала
Эти вентиляторы бывают разных конструкций и размеров, включая складные модели, которые легко помещаются в карман или рюкзак.
Портативный, ручной автономный вентилятор / Скриншот 24 Канала
Независимо от того, где вы находитесь – дома, в офисе, в машине или на природе – USB-вентилятор является одним из лучших доступных персональных устройств для охлаждения.
Нашейные вентиляторы на шею
Автономные нашейные вентиляторы приобретают все большую популярность благодаря своему удобству и эффективности. Эти вентиляторы одеваются на шею и обеспечивают поток холодного воздуха. Они подзаряжаются через microUSB и могут работать непрерывно от 4 до 16 часов, в зависимости от выбранного режима (низкий, средний или высокий) или модели.
Нашейные вентиляторы идеально подходят для людей, которые постоянно находятся в движении, предлагая решение для охлаждения, которое можно использовать где угодно – от поездок на работу до активного отдыха на свежем воздухе.
Портативный нашейный вентилятор / Скриншот 24 Канала
Ручной вентилятор с распылителем
Ручной вентилятор с распылителем – это универсальное устройство, сочетающее охлаждающий эффект вентилятора с освежающим водяным туманом. Эти вентиляторы имеют встроенную функцию аэрозоля, которая распыляет тонкий водяной туман, обеспечивая дополнительный уровень охлаждения.
Такие вентиляторы бывают автономные с питанием от аккумулятора и полностью механические, что не очень удобно, однако точно лучше чем ничего, когда вы изнемогаете от жары.
Ручной вентилятор с распылителем / Скриншот 24 Канала
Эти вентиляторы достаточно компактные, чтобы их можно было носить в кармане или рюкзаке, что делает их незаменимым летним гаджетом для всех, кто хочет спастись от жары.
Портативные увлажнители воздуха
Спасти от высокой температуры в помещении может компактный увлажнитель воздуха с питанием от аккумулятора или USB. Такое устройство способно поддерживать комфортный микроклимат в помещении во время сильной жары и является отличной находкой для рабочего места.
Устройство добавляет влагу в воздух создавая небольшое облако тумана, что облегчает дыхание и обеспечивает охлаждающий эффект, особенно, если его наполнить предварительно охлажденной в холодильнике водой.
Ручные механические вентиляторы
Мы уже упоминали за ручные механические вентиляторы с эффектом увлажнения и распыления воды, однако существуют также простенькие вентиляторы, приводимые в движение нажатием на специальный курок.
Эти легкие и компактные вентиляторы хоть и требуют постоянного ручного взаимодействия и не являются автономными, все же является лучшим вариантом чем ничего в случае, когда у вас нет ничего из вышеперечисленных устройств дома. Кроме того, их, пожалуй, легче всего достать тогда, когда уже все остальное вокруг раскупили.
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Все вышеперечисленные устройства могут обеспечить столь необходимое облегчение во время невыносимой жары, потребляя при этом минимальное количество энергии. Желаем, чтобы ваши дни были прохладными, а рядом было устройство, которое сможет вам обеспечить этот эффект, когда нужно.