Пропонуємо добірку від Техно 24 з п'яти автономних, малопотужних ґаджетів, які допоможуть вам врятуватися від спеки навіть під час регулярних відключень електроенергії.

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USB-вентилятори

Гнучкі USB-вентилятори – це зручне та портативне рішення для збереження прохолоди. Такий невеликий вентилятор можна під'єднати до ноутбука на робочому місці отримати індивідуальне охолодження, що дуже зручно.



Гнучкий вентилятор чудово підійде для ноутбука / Скриншот 24 Каналу

Або ж його можна під'єднати до павербанка та охолоджуватися під час руху, на вулиці, кафе, громадському транспорті чи вдома. Він споживає дуже мало енергії та здатен працювати від павербанка вкрай довго.



Компактний вентилятор для павербанка / Скриншот 24 Каналу

Попри свій компактний розмір, такі вентилятори створюють потужний потік вітру без особливого шуму, який даруватиме вам приємну прохолоду в спекотний літній день.

Портативні USB вентилятори

Також кілька слів хотілося б сказати і про портативні вентилятори, які живляться від USB або акумулятора.

Їх можна встановити на столі, або в будь-якому потрібному місці, заживити від павербанка та насолоджуватися прохолодою. Ці моделі можуть бути вже значно потужнішими та з опціями регулювання обертів.



Компактний настільний USB вентилятор / Скриншот 24 Каналу

Ці вентилятори бувають різних конструкцій і розмірів, включаючи складні моделі, які легко поміщаються в кишеню або рюкзак.



Портативний, ручний автономний вентилятор / Скриншот 24 Каналу

Незалежно від того, де ви перебуваєте – вдома, в офісі, в машині чи на природі – USB-вентилятор є однією з найкращих доступних персональних пристроїв для охолодження.

Нашийні вентилятори

Автономні нашийні вентилятори набувають все більшої популярності завдяки своїй зручності та ефективності. Ці вентилятори одягаються на шию і забезпечують потік холодного повітря. Вони підзаряджаються через microUSB і можуть працювати безперервно від 4 до 16 годин, залежно від обраного режиму (низький, середній або високий) або моделі.

Нашийні вентилятори ідеально підходять для людей, які постійно перебувають у русі, пропонуючи рішення для охолодження, яке можна використовувати будь-де – від поїздок на роботу до активного відпочинку на свіжому повітрі.



Портативний нашийний вентилятор / Скриншот 24 Каналу

Ручний вентилятор з розпилювачем

Ручний вентилятор з розпилювачем – це універсальний пристрій, що поєднує охолоджувальний ефект вентилятора з освіжаючим водяним туманом. Ці вентилятори мають вбудовану функцію аерозолю, яка розпилює тонкий водяний туман, забезпечуючи додатковий рівень охолодження.

Такі вентилятори бувають автономні з живленням від акумулятора та повністю механічні, що не дуже зручно, однак точно краще ніж нічого, коли ви знемагаєте від спеки.



Ручний вентилятор з розпилювачем / Скриншот 24 Каналу

Ці вентилятори досить компактні, щоб їх можна було носити в кишені або рюкзаку, що робить їх незамінним літнім ґаджетом для всіх, хто хоче врятуватися від спеки.

Портативні зволожувачі повітря

Врятувати від високої температури в приміщенні може компактний зволожувач повітря з живленням від акумулятора або USB. Такий пристрій здатен підтримувати комфортний мікроклімат в приміщенні під час сильної спеки та є чудовою знахідкою для робочого місця.

Пристрій додає вологу в повітря створюючи невелику хмару туману, що полегшує дихання та забезпечує охолоджувальний ефект, особливо, якщо його наповнити попередньо охолодженою в холодильнику водою.

Порада! Використовуючи зволожувач, краще відкрити вікна, щоб забезпечити хороше провітрювання. Річ у тім, що в закритій кімнаті швидко зросте рівень вологості повітря, а в умовах спеки висока вологістю лише погіршить ситуацію, тож це потрібно враховувати.

Ручні механічні вентилятори

Ми вже згадували за ручні механічні вентилятори з ефектом зволоження та розпилення води, однак існують також простенькі вентилятори, що приводяться в рух натиском на спеціальний курок.

Ці легкі та компактні вентилятори хоч і вимагають постійної ручної взаємодії та не є автономними, все ж є кращим варіантом ніж нічого у випадку, коли у вас немає нічого з вищеперерахованих пристроїв вдома. Крім того, їх, мабуть, найлегше дістати тоді, коли вже все інше навколо розкупили.

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Усі вищеперераховані пристрої можуть забезпечити таке необхідне полегшення під час нестерпної спеки, споживаючи при цьому мінімальну кількість енергії. Бажаємо, щоб ваші дні були прохолодними, а поруч був пристрій, який зможе вам забезпечити цей ефект, коли потрібно.