Задерживают женщин, у которых есть влияние на общество

С начала полномасштабного вторжения России в плен попали несколько сотен украинских женщин. Однако эти данные невозможно верифицировать. Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявляла, что по состоянию на 12 апреля 2022 года речь шла о 1700 пленных военнослужащих и гражданских, из которых 500 – женщины.

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По подсчетам, с 24 февраля и по сей день из плена вернули 53 женщины. Среди задержанных – большая часть женщин всех возрастов. Почти сразу стали появляться сообщения о ненадлежащем, жестоком обращении с ними. Некоторые среди них – беременные и такие, у которых значительные проблемы со здоровьем. Об этом говорится в исследовании "Пленницы. Анализ показаний женщин, освобожденных из российского плена" Медийной инициативы по правам человека.

Женщин задерживают как и не избирательно, так и с целью склонения к сотрудничеству. Журналистка ОО "Медийная Инициатива за Права Человека" Мария Климик отметила, что в большинстве случаев методы их задержания были одинаковыми. Особенно, если это касалось гражданских. Женщин задерживали либо на митингах, либо они уже были в списках россиян, ведь были женами украинских военных или имели какое-то отношение к ним. Также задерживали журналистов, учителей, директоров. То есть тех, которые оказали определенное влияние на общество.

Когда общаешься с женщинами, которые прошли через плен, очень сложно узнать какие-то детали, потому что им трудно рассказывать о пережитом. В большинстве случаев у всех этих женщин условия были одинаковыми. Им не давали никаких гигиенических средств, которые нужны женщине. Иногда это были камеры, рассчитанные на 2 – 3 человека, а там содержали 10 – 40. Никакого особого отношения к ним из-за того, что они женщины не было. Единственным отличием было, что к ним где-то не применяли физическое насилие как к мужчинам,

– добавила она.



Журналистка ОО "Медийная Инициатива за Права Человека" Мария Климик / Фото МИПЧ

Многих женщин также брили налысо по приезду на территорию России. Другим не разрешали сходить в душ, расчесывать волосы или завязывать их. По словам Климик, им не оказывалась ни одна медицинская помощь.

"При задержании говорили, что я – VIP-персона": что рассказывают потерпевшие

С начала войны в Украине в 2014 году Россия преследовала журналистов, общественных активистов и других граждан с проукраинской позицией. С полномасштабным вторжением эти практики усилились. Так, пострадавшая активистка из Каховки Елена Бубнова рассказала, что ее задержали и посадили в подвал после того, как она вышла на очередной митинг в поддержку Украины.

У нас была негласная договоренность между собой, что мы будем собираться каждое воскресенье до победы. 1 апреля городскую власть захватила Россия. Они поставили своего руководителя города. 3 апреля мы вышли на митинг. Мы понимали, что будет нелегко. Когда мы пришли – площадь окружили военные России. Они предоставили нам право "попеть свои песни", как они выразились, до 15 минут. После этого мы должны были освободить площадь,

– рассказала женщина.



​Проукраинский митинг 6 марта в Каховке Херсонской области / Фото Олега Батурина