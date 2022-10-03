Задерживают женщин, у которых есть влияние на общество
С начала полномасштабного вторжения России в плен попали несколько сотен украинских женщин. Однако эти данные невозможно верифицировать. Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявляла, что по состоянию на 12 апреля 2022 года речь шла о 1700 пленных военнослужащих и гражданских, из которых 500 – женщины.
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По подсчетам, с 24 февраля и по сей день из плена вернули 53 женщины. Среди задержанных – большая часть женщин всех возрастов. Почти сразу стали появляться сообщения о ненадлежащем, жестоком обращении с ними. Некоторые среди них – беременные и такие, у которых значительные проблемы со здоровьем. Об этом говорится в исследовании "Пленницы. Анализ показаний женщин, освобожденных из российского плена" Медийной инициативы по правам человека.
Женщин задерживают как и не избирательно, так и с целью склонения к сотрудничеству. Журналистка ОО "Медийная Инициатива за Права Человека" Мария Климик отметила, что в большинстве случаев методы их задержания были одинаковыми. Особенно, если это касалось гражданских. Женщин задерживали либо на митингах, либо они уже были в списках россиян, ведь были женами украинских военных или имели какое-то отношение к ним. Также задерживали журналистов, учителей, директоров. То есть тех, которые оказали определенное влияние на общество.
Когда общаешься с женщинами, которые прошли через плен, очень сложно узнать какие-то детали, потому что им трудно рассказывать о пережитом. В большинстве случаев у всех этих женщин условия были одинаковыми. Им не давали никаких гигиенических средств, которые нужны женщине. Иногда это были камеры, рассчитанные на 2 – 3 человека, а там содержали 10 – 40. Никакого особого отношения к ним из-за того, что они женщины не было. Единственным отличием было, что к ним где-то не применяли физическое насилие как к мужчинам,
– добавила она.
Журналистка ОО "Медийная Инициатива за Права Человека" Мария Климик / Фото МИПЧ
Многих женщин также брили налысо по приезду на территорию России. Другим не разрешали сходить в душ, расчесывать волосы или завязывать их. По словам Климик, им не оказывалась ни одна медицинская помощь.
"При задержании говорили, что я – VIP-персона": что рассказывают потерпевшие
С начала войны в Украине в 2014 году Россия преследовала журналистов, общественных активистов и других граждан с проукраинской позицией. С полномасштабным вторжением эти практики усилились. Так, пострадавшая активистка из Каховки Елена Бубнова рассказала, что ее задержали и посадили в подвал после того, как она вышла на очередной митинг в поддержку Украины.
У нас была негласная договоренность между собой, что мы будем собираться каждое воскресенье до победы. 1 апреля городскую власть захватила Россия. Они поставили своего руководителя города. 3 апреля мы вышли на митинг. Мы понимали, что будет нелегко. Когда мы пришли – площадь окружили военные России. Они предоставили нам право "попеть свои песни", как они выразились, до 15 минут. После этого мы должны были освободить площадь,
– рассказала женщина.
Проукраинский митинг 6 марта в Каховке Херсонской области / Фото Олега Батурина
Она вступила в спор с российскими военными, отмечая, что это украинская земля, что они не имеют права указывать, что здесь делать.
Я их просила и говорила: "Езжайте, пожалуйста, снимите своего Путина так, как вы сменили нашего мэра. Тогда вы, возможно, будете жить, как люди, а не как рабы, которые делают все, что им скажут. Мы, безоружные женщины, мы стоим напротив вас, мы общаемся на вашем языке. Вам не стыдно? Они на наши вопросы не отвечали. Один из них показал мне на часы, мол, пора уже уходить. На что я помахала головой, что я никуда не уйду. Он взмахнул плечами – сама виновата,
– сказала она.
По словам Бубновой, пока она спорила, все люди через 15 минут разошлись. Она и еще несколько женщин остались стоять против 40 россиян с автоматами. На ней был завязан украинский флаг. В это время к Елене начал бежать военный России и кричать: "Тряпку сними". На что она ответила, что это не тряпка, а флаг Украины. После этого он сказал задержать ее.
Военные схватили меня за руку. Какая-то женщина, которая была рядом, принялась кричать, чтобы меня не забирали. Они сказали ей уходить, потому что ей будет только хуже. И она ушла. Они держали меня за руку. Мужчин, которых задерживали, положили лицом в землю. Когда они закончили свою "зачистку" – разогнали всех людей гранатами и выстрелами. После этого сказали "паковать" всех по машинам,
– заметила она.
Военный, который сказал забирать Елену, отметил, что она – VIP-персона. Ее вместе с другими задержанными посадили в автозак и сказали не поднимать голову. После чего их увезли в неизвестном направлении. Когда женщина пыталась посмотреть в окно, один из оккупантов ударил ее по плечу. Ее посадили в подвал в отдельную камеру. На полу лежала форма ВСУ. Бубнова рассказала, что там было очень холодно. И потому она укрывалась формой и спала на ней, чтобы согреться.
Елена Бубнова / Фото Медийной инициативы по правам человека
"Если правда понравится нашему руководству, вас отпустят..."
Дома Елену ждали дети. Когда ее повели на допрос, сообщили, что задержали по подозрению в ДРГ. На что женщина сказала, что даже не понимает, о чем они говорят. Оккупанты начали спрашивать, кто организовывает митинги и сколько за них платят.
Я им объясняла, что никто за них не платит, что мы сами выходим. Но они не могли понять, как это люди могут выйти, если это не проплачено. Я провела ночь в том подвале. На второй день принесли обед и я снова спросила, когда я поеду домой. Вечером был допрос, где мне сказали, что "нужно пообщаться с российскими журналистами. Если вы не будете общаться, вас повезут в гораздо худшие условия, где непонятно, сколько времени пробудете",
– рассказала она.
Елена спросила, что нужно сказать. На что ей ответили: "Правду. Если правда понравится нашему руководству, вас отпустят, если нет, то поедете дальше". Сказали, что она пообщается с журналистами и скоро будет с детьми. Женщину продержали 3 дня. Позже приехали так называемые представители медиа России. По словам Бубновой, ее снова спрашивали о митингах, кто их организовывал, сколько она их посещала и с какой целью. Также отметили, что они отслеживают как российские, так и украинские СМИ.
Сказали, что украинские медиа рассказывают, что армия Украины якобы ест детей. Спросили, видела ли я такое. На что я ответила, что нет, в Каховке такого не видела. Журналист успокоился, а оператор спрашивает: "А где вы такое видели?" Я сказала, что нигде не езжу и нахожусь только в Каховке, поэтому я не могу сказать, что и где происходит. На этом наше интервью завершилось,
– рассказала женщина.
Оккупанты в Херсоне / Фото АрмияInform
"Они мне не нужны. Мне ты, красавица, нужна"
Через полтора часа пришли в камеру военные и сказали снять очки. Белой тряпкой женщине завязали глаза и привезли в Каховку. Оккупанты сказали считать до ста и после этого быстро бежать домой, чтобы не попасть в комендантский час, потому что в противном случае поедут к ним снова. Также предупредили, если потерпевшие будут распространять, где они были и что было с ними, то придут к ним домой и сделают плохо всем их родным, а потом и им.
Через несколько месяцев Елене все же удалось выехать. Доехав до Васильевки машиной, она наткнулась на российский блокпост. Оккупанты начали спрашивать, откуда она узнала дорогу и видела ли расстрелянные машины. Туда также приехала женщина, которая часто ездила в Запорожье через российские блокпосты.
Она начала просить, чтобы нас пропустили. На что россияне ей сказали: "Ладно, пропустим. Только ты со мной останься". Она сказала, я буду ехать обратно и мы с тобой пообщаемся. Предложила привезти сигарет, но он отказался. Сказал: "Они мне не нужны. Мне ты, красавица, нужна". Эта женщина сказала, что поговорит с ним потом. Сформировалась колонна из машин. И когда она начала ехать из Мелитополя, то наши машины также туда включили и так мы проехали,
– рассказала Елена.
Исследование "Пленницы. Анализ показаний женщин, освобожденных из российского плена" / Фото МИПЧ
С началом вторжения россияне также прибегают к так называемой "фильтрации". В исследовании "МИПЧ" отмечается, что одной из жертв стала Мария Вдовиченко. Девушке на момент задержания было 17 лет. Вместе с родителями они несколько дней простояли в очереди на так называемую фильтрацию в поселке Мангуш, что в 20 километрах от Мариуполя. Здесь российские военные устроили фильтрационный лагерь. Их задержали насильно. На холоде, без еды и возможности сходить в туалет они провели в ожидании несколько суток.
Я никогда не забуду разговор двух солдат так называемой "ДНР": "Что ты сделал с теми, кто не прошел фильтрацию? – Застрелил десятерых, а дальше не считал, неинтересно". Я вошла в комнату, где было пять солдат с оружием. Я там была одна, было очень страшно. Один из солдат, который лежал на матрасе, посмотрел на меня и сказал: "Не нравится. Впереди будут еще женщины, найдем что-нибудь",
– рассказала она.
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Согласно исследованию, женщин удерживали как на новых оккупированных территориях, так и в районах Донецкой и Луганской областей. Некоторых из них насильно депортировали в Россию. В северных областях Украины женщин, как и мужчин, держали в подвалах райотделов полиции, административных зданий, а также в помещениях местных предприятий. Некоторых из них впоследствии отпускали, а некоторых вывозили через территорию Беларуси в Россию.
Анастасию Матрущенко, которая служит в Вооруженных Силах Украины, держали в СИЗО под Брянском. В присутствии мужчин их заставляли раздеваться и приседать. Унижения продолжались обрезкой или бритьем волос на голове. После освобождения у них были очень короткие волосы.
Добавим, что материальные условия, которые россияне предоставляют украинским пленным, являются недостаточными для удовлетворения базовых потребностей. А международные правительственные и неправительственные организации к большинству мест несвободы доступа не имеют. Следовательно, никто не контролирует надлежащее отношение к заключенным, и соблюдение Женевских конвенций в отношении них.