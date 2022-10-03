Затримують жінок, що мають вплив на суспільство

Від початку повномасштабного вторгнення Росії, у полон потрапили кілька сотень українських жінок. Однак ці дані неможливо верифікувати. Віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляла, що станом на 12 квітня 2022 року йшлося про 1700 полонених військовослужбовців і цивільних, з яких 500 – жінки.

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За підрахунками, з 24 лютого і донині з полону повернули 53 жінки. Серед затриманих – велика частка жінок різного віку. Майже відразу почали з'являтися повідомлення про неналежне, жорстоке поводження з ними. Деякі серед них – вагітні та такі, які мають значні проблеми зі здоров'ям. Про це йдеться у дослідженні "Бранки. Аналіз свідчень жінок, звільнених з російського полону" Медійної ініціативи за права людини.

Жінок затримують як і невибірково, так і з метою схилення до співпраці. Журналістка ГО "Медійна Ініціатива за Права Людини" Марія Климик зазначила, що в більшості випадків методи їх затримання були однакові. Особливо, якщо це стосувалося цивільних. Жінок затримували або на мітингах, або вони вже були у списках росіян, адже були дружинами українських військових або мали якесь відношення до них. Також затримували журналістів, вчителів, директорів. Тобто тих, які мали певний вплив на суспільство.

Коли спілкуєшся з жінками, які пройшли через полон, то дуже складно дізнатися якісь деталі, бо їм важко розповідати про пережите. У більшості випадків у всіх цих жінок умови були однакові. Їм не давали жодних гігієнічних засобів, які потрібні жінці. Іноді це були камери, розраховані на 2 – 3 людини, а там утримували 10 – 40. Ніякого особливого ставлення до них через те, що вони жінки не було. Єдиною відмінністю було, що до них десь не застосовували фізичного насилля як до чоловіків,

– додала вона.



Журналістка ГО "Медійна Ініціатива за Права Людини" Марія Климик / Фото МІПЛ

Багатьох жінок також голили налисо по приїзду на територію Росії. Іншим не дозволяли сходити в душ, розчісувати волосся чи зав’язувати його. За словами Климик, їм не надавалася жодна медична допомога.

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З початку війни в Україні у 2014 році Росія переслідувала журналістів, громадських активістів й інших цивільних із проукраїнською позицією. З повномасштабним вторгненням ці практики посилились. Так, зокрема, потерпіла активістка з Каховки Олена Бубнова розповіла, що її затримали та посадили у підвал після того, як вона вийшла на черговий мітинг на підтримку України.

У нас була негласна домовленість між собою, що ми будемо збиратися щонеділі до перемоги. 1 квітня міську владу захопила Росія. Вони поставили свого керівника міста. 3 квітня ми вийшли на мітинг. Ми розуміли, що буде нелегко. Коли ми прийшли – площу оточили військові Росії. Вони надали нам право "поспівати своїх пісень", як вони виразилися, до 15 хвилин. Після цього ми мали звільнити площу,

– розповіла жінка.



​Проукраїнський мітинг 6 березня у Каховці Херсонської області / Фото Олега Батуріна