5 березня стало відомо, що відоповідний запит надіслали до України американці. Дональд Трамп, який досі каже, що "Україна не має карт", фактично підтвердив цю інформацію. Надвечір того ж дня президент Зеленський заявив, що Україна прийде на допомогу та не лише проведе консультації, але й надасть засоби для перехоплення ірано-російських "Шахедів". Наразі Україна має декілька моделей дронів-перехоплювачів. Це Merops, герой сюжету каналу FOX News Sting та інші. Втім, найвідомим є дрон P1-SUN.

Завдяки фривольній назві цей дрон став мемом, але неймінг далеко не єдина варта уваги особливість P1-SUN. Що це за дрон, чому так називається та які характеристики має – розповідає 24 Канал.

Звідки взявся дрон P1-SUN і що про нього відомо?

У 2024 і 2025 роках Росія масштабувала атаки дронами типу "Шахед" (у російській модифікації – "Герань-2") в українському тилу. Під ударами опинилися як інфраструктурні об'єкти, так і житлові будинки. Невибірковий терор з ознаками геноциду у виконанні росіян став великою проблемою.

Фактично цими ударами Росія намагалася поставити Україну в безвихідь, адже сили ППО не мали права не збивати дешеві "Шахеди", вартість яких приблизно 50 тисяч доларів, а ціна дронів-обманок "Гербера" ще менша. Натомість на їх перехоплення витрачалися значно коштовніші, а головне – рідкісні ракети.

Приблизно те саме нині роблять арабські монархії Перської затоки, відбиваючи іранські атаки. Вони витрачають дуже дорогі ракети до систем Patriot, ціна яких в рази більша за ціну іранських снарядів, які летять в їхній бік.

Над виправленням ситуації та пошуком економічно обґрунтованих та ефективних варіантів протидії російським дронам працювали декілька груп розробників.

Одним з перших проєктів, який став на озброєння Сил оборони як мисливець за "Шахедами" дрон P1-SUN. Його автор і творець – компанія Skyfall, відома як розробник легендарниз fpv-дронів Shrike та бомберів Vampire, які російські окупанти з шанобливим жахом називають "Баба-яга".

У жовтні 2025 року Skyfall презентували прототипи, а вже наприкінці 2025 року дрон-перехоплювач з кодовою назвою P1-SUN довів свою ефективність.

Одне з перших оприлюднених фото P1-SUN:

Згодом з’явилися перші відео бойової роботи успішного полювання українського дрона на російські.

P1-SUN збиває реактивний "Шахед": дивіться відео

Згодом таких відео ставало все більше, як і збитих "Шахедів" та їхніх версій-обманок "Гербер". Станом на початок березня 2026 впольованих P1-SUN "Шахедів" вже було понад 1500 штук, тобто це в середньому понад 300 цілей на місяць.

Також до цього переліку необхідно додати близько 1000 перехоплених російських дронів інших типів.

У лютому 2026 року дрони P1-SUN були відповідальні за 70% дронів, збитих у Києві та його околицях.

В інтерв'ю виданню Bloomberg в листопаді 2025 року розробники дрона розповіли, що створення P1-SUN базувалося на бойовому досвіді українських військових, які регулярно перехоплюють та знищують російські ударні БПЛА типу "Герань-2".



Скриншот статті Bloomberg про нову українську розробку

Тобто маємо справу з найбільш ефективною стратегією, коли інженери роблять продукт, враховуючи досвід і побажання замовників. Також виробник сам готує пілотів – компанія SkyFall має власну академію, яка проводить тритижневий курс для нових операторів дронів.

Разом з цим росла мережева слава новітньої розробки. Безумовно додатковим фактором популярності став хуліганський неймінг, який виявився напрочуд вдалим.

Чому дрон P1-SUN так назвали і як викликало хвилю мемів?

На зброярській виставці в ОАЕ Dubai Airshow в листопаді 2025 року виріб з назвою P1-SUN привернув велику увагу. При цьому для іноземців абревіатура P1 з додаванням слова SUN (українською – сонце) дивною не здалася, натомість кожен українець, коли бачив її – неодмінно посміхався.

Річ у тім, що за латинськими літерами та арабськими цифрами схований каламбур – відома з дитинства сленгова назва чоловічого статевого органу.

Схоже, розробники або військові, які тестували виріб, на ранньому етапі проєкту вирішили пожартувати, бо дрон дійсно трохи (ні, насправді дуже) схожий, але пранк з елементами фронтового гумору вийшов з-під контролю, а назва так і залишилася.

І от вже з дроном P1-SUN фотографується сама колишня перша леді США Гілларі Клінтон і викладає в себе в Х, а далі, як говорять у молодіжних пабліках – "все як в тумані" і "ми тепер в цьому таймлайні".



Жарт про P1-SUN від відомого майстра мемів / Фото з фейсбуку Дмитра Коваленка

Що таке P1-SUN та як працює?

Дрон P1-SUN зроблений на базі технології FPV з пластику та надрукований на ЗD-принтері. Він має модульну конструкцію. Це робить його дешевим (близько 1000 доларів за штуку) і не надто вибагливим у виробництві. І це те саме, чого потребували Сили оборони для боротьби з російськими дронами.

За словами SkyFall, вже взимку 2025/2026 цих дронів вироблялося тисячами на місяць. Завдяки цьому ефективність перехоплення "Шахедів" та "Гербер" значно зросла і P1-SUN став одним із факторів, завдяки яким Україна пережила найстрашнішу зиму в своїй історії.

P1-SUN – це FPV-квадрокоптер, зі штовхальними повітряними гвинтами. Дрон стартує з поверхні та може завдавати кінетичних ударів або бити завдяки вибуху бойової частини.



P1-SUN – зірка зброярської виставки в Саудівській Аравії / Фото SkyFall

Інженерне рішення та ставка на модуль дозволяють адаптувати P1-SUN та оперативно модифікувати, покращувати аеродинаміку та характеристики.

Все це робиться настільки швидко, що за оновленнями характеристик не встигає навіть "Вікіпедія". Наприклад, останні "патчі" програмного забезпечення дозволяють P1-SUN працювати дистанційно, тобто тепер можна розмістити дрони по всій країні й запускати, коли радар виявить рій російських дронів, що атакують.

Дрон може розвивати швидкість понад 300 кілометрів на годину. Це означає, що він швидший за "класичний" російський "Шахед", який має швидкість 150 – 180 кілометрів на годину. Також така швидкість дає можливість "підловити" і реактивні модифікації "Шахедів", чия максимальна швидкість може бути навіть до 600 – 700 кілометрів на годину, але на всьому шляху.

P1-SUN – основні характеристики

тип – дрон-перехоплювач;

виробник – SkyFall (Україна);

максимальна швидкість – 310 кілометрів на годину;

максимальна висота – 9000 метрів;

дальність – до 33 кілометрів;

вага бойової частини – 800 грамів;

ціна – $1000.

Успіхи дронів P1-SUN в реальних бойових умовах привернули увагу світу, а останні новини з Близького Сходу та інших гарячих точок натякають, що запит на таку продукцію буде лише зростати. Наразі є повідомлення, що Данія хоче розмістити виробництво SkyFall на своїй території, а продукцією української оборонної компанії цікавляться десятки країн.

У недавньому інтерв'ю Reuters представники SkyFall заявили, що можуть виробляти до 50 000 дронів-перехоплювачів на місяць і експортувати від 5000 до 10 000 без шкоди для потреб України. Також компанія SkyFall заявила, що готова відправити інструкторів за кордон, якщо уряд України дозволить їй продавати дрони іншим країнам. Зокрема, й до США. Так, тій самій державі, президент якої каже, що "Україна не має карт".