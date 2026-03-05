На це звернули увагу самі "Дикі Шершні".
Як Fox News видало українські дрони за американські?
В телевізійному сюжеті журналіст і запрошений експерт обговорювали можливості американських дронів, зокрема використання штучного інтелекту та технологічні переваги, якими користуються військові США.
Водночас у відеоряді демонстрували роботу українських безпілотників "Диких Шершнів". На кадрах навіть було помітно логотип Wild Hornets, хоча підпис у сюжеті стверджував, що йдеться саме про американські високотехнологічні системи.
У компанії заявили, що "цінують те, що міжнародні ЗМІ, такі як Fox News, висвітлюють ефективну роботу безпілотників-перехоплювачів". Зокрема, в показаному фрагменті був безпілотник STING, створений інженерами "Диких Шершнів". Його застосовують українські підрозділи протиповітряної оборони для перехоплення іранських дронів типу "Шахед".
"Цей результат є результатом довгого та складного шляху, пройденого інженерами "Диких шершнів" разом з українськими солдатами, і ми були б вдячні, якби ці досягнення були в належний спосіб відзначені. Ми також глибоко цінуємо всю підтримку, яку отримуємо, і дуже вдячні людям за довіру до нашої роботи", – додали в компанії.
Зеленський пропонував країнам Перської затоки дрони-перехоплювачі
Президент України Володимир Зеленський запропонував країнам Близького сходу обміняти ракети до Patriot PAC-3 на українські дрони-перехоплювачі.
Це могло б зміцнити обидві сторони у протистоянні комбінованим ударам.
Президент підкреслив, що Україна готова ділитися досвідом, але не дефіцитною зброєю.
5 березня президент повідомив, що США попросили Україну про допомогу у захисті від "Шахедів" на Близькому Сході.