Поблизу стратегічно важливого порту Джебель-Алі знайшли частини БпЛА з маркуванням російського дрона "Герань-2". Про це повідомили самі росіяни в одному зі своїх пабліків про життя в Дубаї.

Що відомо про уламки "Герані-2" в Дубаї?

Як зазначається, під час масованої атаки в ході конфлікту на Близькому Сході, системою ППО Еміратів збили ворожий дрон.

Ця ситуація стала особливо резонансною через кількість росіян в Дубай. Зазвичай вони переїхали туди після повномасштабного вторгнення, щоб убезпечити собі спокійне життя. Однак там повинні ховатись в укриття від російських дронів. Адже їхнє виробництво розташоване в Алабузі під іранською ліцензією.

Це виходить, був шанс від свого ж дрона "забаранитися"? Прикол, звичайно,

– написав росіян, який поширював фото уламків в телеграм-каналі.

Як росіянин знайшов дрон в Дубаї: дивіться відео

"Герань-2" – це російське маркування іранського дрона-камікадзе Shahed 136, який до 2026 року зазнав глибокої модернізації на виробничих потужностях в Алабузі (Татарстан). Безпілотник отримав збільшену до 90 кг бойову частину з термобаричними та запалювальними зарядами, завадостійкі антени, а також окремі модифікації з відеокамерами та 4G-модемами для корекції польоту через SIM-карти місцевих операторів. Його собівартість оцінюють у 30 – 50 тисяч доларів.

Виявлення уламків із маркуванням “Герань-2” в ОАЕ може свідчити про тісну кооперацію між Тегераном і Москвою у сфері виробництва та постачання ударних БпЛА. Не виключено, що для атак використовувалися дрони з тих самих партій, які постачалися Росії, або ж країни досі мають спільні логістичні ланцюги.

Пост росіянина про "знахідку" / Скриншот 24 Каналу

Що відомо про атаки на Дубай?