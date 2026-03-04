Вблизи стратегически важного порта Джебель-Али нашли части БпЛА с маркировкой российского дрона "Герань-2". Об этом сообщили сами россияне в одном из своих пабликов о жизни в Дубае.

Что известно об обломках "Герани-2" в Дубае?

Как отмечается, во время массированной атаки в ходе конфликта на Ближнем Востоке, системой ПВО Эмиратов сбили вражеский дрон.

Эта ситуация стала особенно резонансной из-за количества россиян в Дубай. Обычно они переехали туда после полномасштабного вторжения, чтобы обезопасить себе спокойную жизнь. Однако там должны прятаться в укрытие от российских дронов. Ведь их производство расположено в Алабуге под иранской лицензией.

Это получается, был шанс от своего же дрона "забараниться"? Прикол, конечно,

– написал россиянин, который распространял фото обломков в телеграм-канале.

Как россиянин нашел дрон в Дубае: смотрите видео

"Герань-2" – это российская маркировка иранского дрона-камикадзе Shahed 136, который к 2026 году подвергся глубокой модернизации на производственных мощностях в Алабуге (Татарстан). Беспилотник получил увеличенную до 90 кг боевую часть с термобарическими и зажигательными зарядами, помехоустойчивые антенны, а также отдельные модификации с видеокамерами и 4G-модемами для коррекции полета через SIM-карты местных операторов. Его себестоимость оценивают в 30 – 50 тысяч долларов.

Обнаружение обломков с маркировкой “Герань-2” в ОАЭ может свидетельствовать о тесной кооперации между Тегераном и Москвой в сфере производства и поставки ударных БпЛА. Не исключено, что для атак использовались дроны из тех же партий, которые поставлялись России, или же страны до сих пор имеют общие логистические цепи.

Пост россиянина о "находке" / Скриншот 24 Канала

Что известно об атаках на Дубай?