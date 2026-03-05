На это обратили внимание сами "Дикие Шершни".

Как Fox News выдало украинские дроны за американские?

В телевизионном сюжете журналист и приглашенный эксперт обсуждали возможности американских дронов, в частности использование искусственного интеллекта и технологические преимущества, которыми пользуются военные США.

В то же время в видеоряде демонстрировали работу украинских беспилотников "Диких Шершней". На кадрах даже был заметен логотип Wild Hornets, хотя подпись в сюжете утверждала, что речь идет именно об американских высокотехнологичных системах.

В компании заявили, что "ценят то, что международные СМИ, такие как Fox News, освещают эффективную работу беспилотников-перехватчиков". В частности, в показанном фрагменте был беспилотник STING, созданный инженерами "Диких Шершней". Его применяют украинские подразделения противовоздушной обороны для перехвата иранских дронов типа "Шахед".

"Этот результат является результатом долгого и сложного пути, пройденного инженерами "Диких шершней" вместе с украинскими солдатами, и мы были бы благодарны, если бы эти достижения были должным образом отмечены. Мы также глубоко ценим всю поддержку, которую получаем, и очень благодарны людям за доверие к нашей работе", – добавили в компании.

