Как Fox News выдало украинские дроны за американские?
В телевизионном сюжете журналист и приглашенный эксперт обсуждали возможности американских дронов, в частности использование искусственного интеллекта и технологические преимущества, которыми пользуются военные США.
В то же время в видеоряде демонстрировали работу украинских беспилотников "Диких Шершней". На кадрах даже был заметен логотип Wild Hornets, хотя подпись в сюжете утверждала, что речь идет именно об американских высокотехнологичных системах.
В компании заявили, что "ценят то, что международные СМИ, такие как Fox News, освещают эффективную работу беспилотников-перехватчиков". В частности, в показанном фрагменте был беспилотник STING, созданный инженерами "Диких Шершней". Его применяют украинские подразделения противовоздушной обороны для перехвата иранских дронов типа "Шахед".
"Этот результат является результатом долгого и сложного пути, пройденного инженерами "Диких шершней" вместе с украинскими солдатами, и мы были бы благодарны, если бы эти достижения были должным образом отмечены. Мы также глубоко ценим всю поддержку, которую получаем, и очень благодарны людям за доверие к нашей работе", – добавили в компании.
Зеленский предлагал странам Персидского залива дроны-перехватчики
Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Ближнего востока обменять ракеты к Patriot PAC-3 на украинские дроны-перехватчики.
Это могло бы укрепить обе стороны в противостоянии комбинированным ударам.
Президент подчеркнул, что Украина готова делиться опытом, но не дефицитным оружием.
5 марта президент сообщил, что США попросили Украину о помощи в защите от "Шахедов" на Ближнем Востоке.