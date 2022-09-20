Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции. В ведомстве отметили, что павших героев возвращали совместно с другими ведомствами.

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Тела еще 25 военных привезли в Украину

Как отмечают в министерстве, в операции участвовали:

уполномоченный из пропавших без вести Олег Котенко;

другие силовые структуры нашего государства.

В ведомстве отмечают, что процесс возвращения происходит в соответствии с нормами, прописанными в Женевской конвенции.

Украина и Россия договорились об обмене пленными

Об этом накануне рассказал Реджеп Эрдоган. Он заявил, что домой смогут вернуться 200 пленных украинцев. По мнению президента Турции, это позволит "сделать значительный шаг вперед".

В то же время Эрдоган был устойчивым в позиции территориальной целостности нашего государства. Он подчеркнул, что Украина должна вернуть все оккупированные россией территории. Речь идет не только о тех, которые она захватила с 24 февраля 2022 года.

Украинцев в российском плену больше

Ранее Владимир Зеленский отметил, что враг удерживает гораздо больше украинских пленников. Поэтому ВСУ необходимо брать в плен как можно больше россиян. Это нужно делать для того, чтобы увеличивать обменный фонд. Только таким образом можно будет возвращать домой защитников Украины.

Но, добавил Зеленский, благодаря контрнаступлению ВСУ в Харьковской области обменный фонд существенно вырос. Его пополнили сотни русских военных. Президент также обратился к оккупантам. Он призвал их сдаваться. Более того, пообещал отношение, предусмотренное Женевской конвенцией.

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