Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Глава государства отметил, что обменный фонд Украины вырос на сотни захватчиков.

Заметьте Пока рано говорить об окончании войны, – Зеленский о быстром контрнаступлении ВСУ

В русском плену есть больше украинских военных

Президент отметил, что, если говорить откровенно, то у россиян больше украинских пленных, чем ВСУ – военных страны-террористки или наемников, которые на нее работают.

Задача украинских защитников – пополнять этот обменный фонд, чтобы вернуть как можно больше наших бойцов.

И я публично говорю о том, что я обращаюсь к российским военным. Это правда, это правильно. Если они пойдут в плен, мы относимся к ним, согласно Женевской конвенции, как к военнопленным. Наша задача – чтобы их было больше. Наша задача – чтобы вернуть своих,

– добавил глава государства.

По его словам, контрнаступление ВСУ позволило серьезно пополнить обменный фонд. Речь идет о сотнях оккупантов.

Обратите внимание! Недавно президент назвал условие, при котором Украина готова согласиться на возобновление экспорта аммиака из россии. По словам Зеленского, Киев снимет запрет, если страна-террористка вернет всех украинских военнопленных.

Смотрите интервью Владимира Зеленского:

Стоит посмотреть – тяжелые кадры с места массового захоронения в Изюме: видео