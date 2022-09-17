Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Глава государства отметил, что обменный фонд Украины вырос на сотни захватчиков.
Заметьте Пока рано говорить об окончании войны, – Зеленский о быстром контрнаступлении ВСУ
В русском плену есть больше украинских военных
Президент отметил, что, если говорить откровенно, то у россиян больше украинских пленных, чем ВСУ – военных страны-террористки или наемников, которые на нее работают.
Задача украинских защитников – пополнять этот обменный фонд, чтобы вернуть как можно больше наших бойцов.
И я публично говорю о том, что я обращаюсь к российским военным. Это правда, это правильно. Если они пойдут в плен, мы относимся к ним, согласно Женевской конвенции, как к военнопленным. Наша задача – чтобы их было больше. Наша задача – чтобы вернуть своих,
– добавил глава государства.
По его словам, контрнаступление ВСУ позволило серьезно пополнить обменный фонд. Речь идет о сотнях оккупантов.
Смотрите интервью Владимира Зеленского:
Стоит посмотреть – тяжелые кадры с места массового захоронения в Изюме: видео