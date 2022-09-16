Соответствующее заявление сделал президент Владимир Зеленский. Глава государства сообщил, что предложил эту договоренность ООН, желающую возобновить подачу российского аммиака в Украину, чтобы снизить глобальный дефицит удобрений. К темеЕсть факты пыток украинских пленных, которых удерживает как сама россия, так и ее боевики, – ООН Зеленский озвучил свое предложение ООН В то же время Зеленский подчеркнул, что выступает против поставок аммиака по территории Украины. Я против поставок аммиака из россии через нашу территорию. Я бы делал это только в обмен на наших пленников. Это я предлагал ООН, – сказал глава государства. Что известно о транзите российского аммиака ООН предложила, чтобы газообразный аммиак, принадлежащий российскому производителю удобрений "уралхим", перекачивался по трубопроводу до границы с Украиной, где его покупал бы базирующийся в США трейдер Trammo. Трубопровод предназначен для перекачки до 2,5 млн. тонн аммиака в год из российского Поволжья в порт Южный. Он был закрыт после того, как 24 февраля россия напала на Украину. У россии больше пленных, чем у Украины Также Зеленский заявил, что во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области сотни российских военных попали в плен. Он отметил, что в россии в плену будет находиться больше украинцев, чем в Украине россиян. Как известно, для Украины вопросы военнопленных чувствительны. Известно, что россияне пытают и удерживают украинских пленных в ужасающих условиях. Также с военнопленными из Украины нет связи. Россия не предоставляет международным организациям доступ к удерживаемым лицам. Более того, в конце июля россияне совершили жестокий теракт в оккупированной Еленовке, где убили по меньшей мере четыре десятка украинских военнопленных. До сих пор неизвестно, кто именно стал жертвой циничного теракта со стороны россии. Зеленский прокомментировал зверства россиян в Изюме: смотрите видео