Об этом заявила 9 сентября глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер. Она также акцентировала, что пленные украинцы находятся в ненадлежащих условиях.

Заметьте Миссия ООН вскоре прибудет в Еленовку, где россия совершила теракт против украинских пленных

Рассказали о ситуации в Еленовке

По словам представительницы ООН, им не предоставили доступ к пленным как на территории, находящейся под оккупацией россии, так и в регионах, контролируемых ее вооруженными силами. Однако уже известно, что в Еленовской колонии ужасающая медицинская ситуация. Там многие украинские военнопленные болеют инфекционными заболеваниями, в частности гепатитом А и туберкулезом. Однако эту информацию так и не смогли проверить.

Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что задокументированы подтверждения применения пыток и физического насилия в отношении украинских пленных со стороны российских военных, а также членов вооруженных формирований,

– отметила Богнер.

Она добавила, что, с точки зрения обращения с военнопленными, некоторые вопросы могут перерасти в военные преступления. Прежде всего, это касается пыток и жестокого обращения с военнопленными.

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