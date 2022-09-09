Про це заявила 9 вересня голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда ​​Богнер. Вона також акцентувала, що утримувані українці перебувають у неналежних умовах.

Зауважте Місія ООН невдовзі прибуде в Оленівку, де росія скоїла теракт проти українських полонених

Розповіли про ситуацію в Оленівці

За словами представниці ООН, що їм не надали доступ до полонених як на території, що перебуває під окупацією росії, так і в регіонах, які контрольовані її збройними силами. Проте вже відомо, що в Оленівській колонії жахлива медична ситуація. Там багато українських військовополонених хворіють на інфекційні захворювання, зокрема гепатит А та туберкульоз. Проте цю інформацію так і не змогли перевірити.

Ще більше занепокоєння викликає той факт, що є задокументовані підтвердження застосування тортур та фізичного насильства щодо українських полонених з боку російських військових, а також членів збройних формувань,

– зазначила Богнер.

Вона додала, що, з точки зору поводження з військовополоненими, деякі з питань можуть перерости у військові злочини. Передусім це стосується катувань і жорстокого поводження з військовополоненими.

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