Відповідну заяву зробив президент Володимир Зеленський. Глава держави повідомив, що запропонував цю домовленість ООН, яка бажає відновити подачу російського аміаку в Україну, щоб зменшити глобальний дефіцит добрив.

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Зеленський озвучив свою пропозицію ООН

Водночас Зеленський наголосив, що виступає проти поставок аміаку територією України.

Я проти поставок аміаку з росії через нашу територію. Я б робив це тільки в обмін на наших полонених. Це я пропонував ООН,

– сказав глава держави.

Що відомо про транзит російського аміаку

ООН запропонувала, щоб газоподібний аміак, який належить російському виробнику добрив "уралхім", перекачувався трубопроводом до кордону з Україною, де його купував би трейдер Trammo, що базується у США.



Трубопровід призначений для перекачування до 2,5 млн тонн аміаку на рік з російського Поволжя в порт Південний. Його було закрито після того, як 24 лютого росія напала на Україну.

Росія має більше полонених, аніж Україна

Також Зеленський заявив, під час контрнаступу ЗСУ в Харківській області сотні російських військових потрапили в полон. Та він зазначив, що в росії в полоні перебуватиме більше українців, ніж в Україні росіян.

Як відомо, для України питання військовополонених є чутливим. Відомо, що росіяни катують та утримують українських полонених у жахливих умовах. Також з військовополоненими з України немає зв'язку. Росія не надає міжнародним організаціям доступ до осіб, яких утримує.

Більше того, наприкінці липня росіяни скоїли жорстокий теракт в окупованій Оленівці, де вбили щонайменше чотири десятки українських військовополонених. Та досі не відомо, хто саме став жертвою цинічного теракту з боку росії.

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