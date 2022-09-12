Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Один из российских пленных уже рассказал, как оккупанты убегали от наступления ВСУ .
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Обменный фонд пленных вырастет
Мусиенко отметил, что обменный фонд пленников вырасте. Среди них, в частности, немало русских офицеров.
Нам нужно вытаскивать наших пленных из российских тюрем. И тех, кто был в Мариуполе, героически защищали Азовсталь и других военнопленных,
– заметил военный эксперт.
Россия – один из крупнейших "поставщиков" техники
Руководитель Центра военно-правовых исследований сказал, что даже из тех фотографий, которые изложил Валерий Залужный, видно, что трофеями ВСУ являются и танки, и БМП, и боеприпасы, и снаряды к ним. Они, безусловно, пополнят трофейное оснащение нашей армии.
"Есть статистика, что по состоянию на 200 дней войны, ВСУ удалось захватить 1598 единиц разной военной техники россиян. Это и танки, и бронемашины, и МТ-ЛБ, и артиллерийские системы, и машины "Тигр", которые используют российские спецназовцы, и ПВО ближнего радиуса действия", – подчеркнул Мусиенко.
Он добавил, что после Западных партнеров и украинского оборонпрома, россия является одним из крупнейших "поставщиков" оружия и техники, которую они бросают
На некоторых направлениях у Украины есть огневое преимущество
Военный эксперт рассказал, что сейчас в некоторых направлениях ВСУ имеют огневое преимущество над врагом. Это происходит потому, что мы уничтожаем их склады и логистические пути.
Им приходится с более дальних расстояний налаживать поставки, а на это уходит больше времени,
– подчеркнул он.
На сколько хватит ресурсов
Мусиенко продолжил, что запасов снарядов, боеприпасов и разного железа в россии еще достаточно. Однако и они не бездонны. Без должного пополнения запасы обладают свойством заканчиваться.
"Если россия хотела и дальше вести боевые действия с такой интенсивностью, им нужно было бы, чтобы их оборонка работала ежедневно без перерыва. Но ВПК не успевает восполнять все потребности российской армии", — сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.
По его словам, отсюда и договоренность с Ираном и КНДР на поставку дронов, снарядов и т.д. Это индикатор тех проблем, которые есть в россии.
При таком темпе войны и при такой интенсивности максимальный "потолок" периода, на который хватит боеприпасов в россии – это до 6 месяцев.
– подытожил военный эксперт.
Мусиенко сказал, что оставили оккупанты при бегстве: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Украинские военные продолжают освобождать из-под оккупации все новые и новые населенные пункты. На этот раз врага удалось выбить из приграничного села Стрелеча Харьковской области.
- Наша разведка перехватила разговор российского оккупанта, который жалуется на свое командование. Враг не скрывает волнения по поводу внезапного и молниеносного контрнаступления ВСУ и ужасается масштабов потерь российской армии.
- ВСУ во время наступления выбивают захватчиков с территории Харьковской области. На отдельных участках украинцы дошли до границы с россией.