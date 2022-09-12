Контрнаступление ВСУ и освобождение Харьковщины идут полным ходом. Оккупантов прогнали из еще одного населенного пункта в области. Речь идет о селе Стрелечье, расположенном на самой границе между Украиной и россией.

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В Стрелечье уже развевается флаг Украины

В населенный пункт уже вошли ребята из 127 Отдельной бригады ТрО Харькова. Они и продемонстрировали, как нужно обращаться с триколором на освобожденной территории Украины.

Будьте опрятными! Совершенствуем практическое мастерство в наведении блеска на военных сапогах! Продолжаем отрабатывать навыки использования вражеской тряпки по назначению!

– подчеркивают военные.

Военные показали, как нужно обращаться с российской тряпкой: смотрите видео