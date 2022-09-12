На вопрос о подготовке к возвращению "на родину", оккупант возмущается, что ничего не удается. Враг с нескрываемым отчаянием рассказывает о том, как быстро ВСУ уничтожает российскую армию на Харьковском направлении.

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Помощь не прибывает

Оккупант иронически отметил, что "что-то пошло не так" и подкрепление к ним не прибыло. Противник остался без поддержки и нормальной связи.

Связи нет, нет**я нет, есть. Мы каждый день ездим, я езжу заряжаю батарейки. Каждый день проезжаю возле тех военных медиков, там постоянно мешки-мешки-мешки…,

– докладывает кому-то оккупант.

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Враги понимают неизбежность своего поражения

Благодаря внезапному и мощному контрнаступлению ВСУ, враги деморализованы и в панике. Из телефонного разговора становится понятно, что оккупанты уже начинают отдавать себе отчет в том, что их замыслам не суждено было сбыться.

Нам уже даже смс-ки приходят: "Сдавайтесь!", вся ху*ня. Мне кажется, пахнет "старым Гостомелем", прямо п*здец, как пахнет,

– признает противник

Кажется, российским военным "пахнет жареным" из-за успехов украинской армии. Советуем им прислушаться к смс и сдаться в плен, пока есть такая возможность.

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Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: что известно

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил , что ВСУ освободили уже более 40 населенных пунктов. Глава добавил, что ВСУ держат свои позиции на севере и северо-восточном направлении, хотя заметил, что противник постоянно пытается их атаковать.

ВСУ вышли на государственную границу Украины в северной части Харьковской области. Об этом стало известно вечером 11 сентября.

Ночью оккупанты сильно обстреляли Харьков. Мэр города Терехов подтвердил, что в городе пожар и тяжелая ситуация.

В попытках отомстить, россияне попали двумя ракетами в Харьковскую ТЭЦ-5.

Стало известно, что в попытках хоть как-то сдержать ВСУ, российские генералы приняли решение отправить на помощь разбитым подразделениям 18-ти и 19-ти летних срочников. Конечно, боевого опыта такие бойцы не имели, поэтому были полностью разбиты уже через несколько дней.

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