Своими соображениями по контрнаступлению ВСУ в Харьковской области поделился журналист 24 канала Алексей Печий. Он также проанализировал, какой будет дальнейшая помощь от международных партнеров.

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Наступление ВСУ на Харьковщине набирает обороты и западные разведки и аналитики уже признают, что нашим защитникам удалось застать врасплох оккупантов не только на Харьковщине. Пока официальные лица уже подтвердили освобождение Купянска, а по неофициальной информации враги бегут из Изюма в Луганскую область. Но ВСУ их догоняют, поэтому карта контрнаступления расширяется с каждым часом все больше.

Вместе с тем, путин накануне созвал совбез россии. Впрочем, никакой конкретики по ситуации на Харьковщине на нем не прозвучало. Единственное, что появляется в сети, – это кадры, на которых россияне перебрасывают подкрепление. Правда, оно им в этом направлении уже не понадобится. В то же время западные эксперты допускают, что созыв совбеза мог быть связан со страхом путина своего же окружения. Справедливости ради следует признать, что не все наши партнеры, похоже, в восторге от наступления ВСУ. Ведь по словам Алексея Резникова, до сих пор не согласована окончательная модель ленд-лиза, а некоторые предпочитают все же сохранить лицо диктатору. Вместе с тем США настроены решительно и лишь усиливают помощь.

Поэтому подробнее о наступлении ВСУ не только на Харьковщине, а также о том, есть ли чем ответить путину, и достаточно ли у нас сил для продолжения победного марша – дальше и поговорим.

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ВСУ продолжают освобождать от врага Харьковщину

Уже официально можно подтвердить, что ВСУ взяли под полный контроль Купянск в Харьковской области. Наши военные намекали на это еще вчера, но сегодня советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова подтвердила эту информацию. Это в свою очередь означает, что важные логистические цепочки оккупантов на Изюмское направление перерезаны. И это важная деталь, ведь накануне российские пропагандисты публиковали в сети видео, на котором показано якобы перебрасывание подкрепления. Впрочем, теперь оно точно никуда не доедет. Хотя, подчеркиваю, официальной информации от Генштаба ВСУ все еще нет. Хотя СБУ уже показала кадры из освобожденного Купянска, где идет зачистка.

Но также напомню, что с начала контрнаступления ВСУ на Юге, Генштаб объявил о режиме информационной тишины. Более того, запретил журналистам выезжать на линию фронта. Соответственно, ведомство публикует официальное подтверждение за сутки – две, когда врагов отбрасывают далеко от населенного пункта.

И вот накануне Владимир Зеленский в своем обращении официально подтвердил, что на 9 сентября защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов на Харьковщине. А еще президент Украины подчеркнул: не стоит забывать, что ВСУ идут в наступление не только в Харьковской области.

Отдельно он отметил, кому мы сейчас должны быть благодарны за освобождение территорий. В частности:

разведчикам и спецслужащим, проявившим себя очень результативно на фронте;

бойцам 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого;

морским пехотинцам 503-го батальона за мужество в Донецкой области;

воинам-разведчикам 131-го отдельного разведывательного батальона;

и, конечно, всем нашим защитникам, защищающим Украину по всем направлениям.

В то же время, подчеркиваю, масштабы наступления ВСУ, озвученные Зеленским, – это результаты, которые уже официально подтверждены Генштабом. Реальность же гораздо более оптимистичная!

Опять же, по подтвержденным данным аналитиков Института изучения войны, в Харьковской области, по состоянию на вечер 9 сентября, ВСУ отвоевали уже более 2500 квадратных километров украинской земли. Напомню, что еще 8 сентября речь шла о 1 тысяче. Но даже цифра в 2,5 тысячи квадратных километров – уже не совсем актуальная, признают аналитики.

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И вот именно в развитии наступательных действий ВСУ в Харьковской области раскрывается главная проблема оккупантов. Нет, техники и боеприпасов у них еще много, и это доказывает количество оружия, которое бросают враги, убегая из освобожденных городов в области. Главная проблема – недостаточность пушечного мяса и низкий уровень командования. Ведь ВСУ за полгода выкосили значительную часть офицерского состава российской армии, которых бросили в надежде быстро захватить Украину. И вот разведка Великобритании сообщает, что захватчики просто были застигнуты врасплох, а потому моральный дух массово убегающих оккупантов – уже невозможно восстановить.

Опять же, разведка, равно как и Генштаб ВСУ, сообщает официальную информацию с задержкой. Следовательно, этот отчет по состоянию на 10 сентября уже можно воспринимать в прошлом. Ведь захватчики бегут уже далеко не только из Купянска и Изюма. И вот сейчас кремль пытается бросить подкрепление на линию Харьков – Изюм, пытаясь остановить продвижение украинцев. Но эта попытка скорее похожа на попытку успокоить захватчиков в окружении, мол, сражайтесь, еще не все потеряно. Министерство обороны россии и кремль опубликовали кадры российских военных конвоев, которые якобы направлялись для усиления на Купянск, Изюм и общее Харьковское направление. Но где они потом потерялись – никто не знает.

И тут у российских пропагандистов и кремлевских блоггеров начался настоящий диссонанс:

с одной стороны они начали визжать о том, что, мол, наконец-то едет подкрепление,

а с другой – критиковали кремль за то, что он сначала передислоцировал подразделения как можно дальше от линии Харьков – Изюм, а затем снова пытался их вернуть.

Дело в том, что российские войска передислоцируются из южной части Харьковской области для усиления не только на Юге, но и Донецкой области. Но теперь их начинают разворачивать и пытаться перебросить обратно на Харьковщину, но уже поздно. И вот отдельные кремлевские блоггеры уже жалуются, что все пропало, ведь никаких реальных резервов для перебрасывания нет. Так что приходится просто бросать войска с одного направления на другое.

Враги бегут и обвиняют командование

Впрочем, поступает официально не подтвержденная информация о том, что враги покидают уже даже Лиман. Следовательно, они убегают вглубь Луганщины. Это свидетельствует о том, что наступление ВСУ продвинулось значительно глубже, чем официально озвучено. Город Изюм оказался в полном окружении защитников Украины. Отдельно поступают непроверенные данные о том, что российские захватчики побросали технику и частично успели скрыться из Изюма.

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Эту информацию еще днем подтверждали и сами оккупанты. В частности, так называемый "первый заместитель министра информации днр" данил бессонов заявил, что захватчики ушли из Изюма и еще нескольких городов в Харьковской области. И тут немаловажный момент – враг заявил, что, цитирую: это чисто ошибка высокого командования, а российская армия воюет уже как может. И это прекрасный эпизод, ведь боевики уже откровенно заявляют, что их командование – дерьмо! А это уже прямой путь к бунту и дезертирству.

Кроме того, Институт изучения войны утверждает, что украинские силы накануне нанесли наземные удары в районе Лимана. Так что россияне испугались того, что ВСУ захватят Лиман и начнут наступление на Изюм с юго-востока. По сути, похоже, что их опасения оправдались и теперь они бегут в Луганскую область. Также известно, что так называемый "глава оккупационных властей Харьковской области" виталий ганчев объявил об эвакуации мирных жителей еще и из Великого Бурлука в направлении Сватового Луганской области. А это может свидетельствовать о том, что наши военные могут продвигаться в направлении самого северного русского логистического хаба в Волчанске. Он же, подчеркиваю, на границе с россией. То есть ВСУ давят на врага сразу по нескольким направлениям.

И вот на этом фоне, накануне путин срочно созвал совбез россии, проходивший за закрытыми дверями. В кремле пытаются откреститься от вопросов контрнаступления ВСУ на Харьковщине, соответственно и о решении совбеза неизвестно. Следовательно, единственное, что может ответить сейчас россия, – это совершать террористические акты против мирных городов Украины. С начала контрнаступления россияне значительно усилили обстрелы приграничной территории Сумской и Харьковской областей. Очевидно, что захватчики используют российскую территорию для артиллерийских обстрелов, ведь в бою они подвергаются колоссальному позору.

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Но есть и другие направления, где ВСУ насыпают врагу. На Донбассе захватчики пытались продвинуться в сторону Бахмута и Авдеевки, но это окончилось неудачей. Наши военные уже официально закрепились в Озерном, спокойно пересек Северский Донец. Также, говорят, что в Донецкой области происходит локализованное продвижение защитников Украины, но Генштаб сохраняет оперативную тишину.

Также не раскрывает Генштаб подробностей контрнаступления ВСУ и на Юге Украины. Известно лишь то, что военные продолжают уничтожать логистику врага уже на левом берегу Днепра. Кроме того, они локально уничтожают вражеские цели на правом. Но пока наше внимание приковано к Харьковщине, похоже, нас ждут хорошие новости и из Херсонщины. Ведь по словам пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, захватчики сейчас пытаются отыграться на мирном населении. А все потому, что ВСУ продвинулись кое-где на десятки километров. Но подробности позже.

Поэтому набираемся терпения и ждем приятных новостей из Херсонщины. К слову, на Херсонское направление враги перебросили около 1300 кадыровцев. Но, по словам Гуменюк, они стараются вообще не приближаться к линии фронта.

В Пентагоне стали называть контрнаступление ВСУ контрнаступлением

Кстати, о серьезности наступательных действий ВСУ говорит и реакция наших западных партнеров. В частности, в Пентагоне до последнего не использовали формулировку "контрнаступление ВСУ" описывая успехи наших военных. Но сегодня заместитель министра обороны США по политическим вопросам Саша Бейкер впервые назвала действия ВСУ на Юге именно контрнаступлением. А это свидетельствует об изменении парадигмы помощи США в будущем.

Интересно, что в Пентагоне сегодня же заявили, что они уже заключили контракты с рядом производителей по пополнению американских военных запасов посылаемого в Украину оружия. Речь идет о покупке для нужд американской армии вооружения на сумму около 1,2 миллиарда долларов. Это деньги на ракеты Javelin, Stinger и реактивные системы HIMARS. Это свидетельствует о том, что США закрывают свои пробелы. Так что в дальнейшем поставки оружия для Украины будут поступать не со складов Пентагона, а уже с конвейеров производителей оружия.

Впрочем, здесь мы сталкиваемся с первой проблемой, о которой рассказал Алексей Резников. Он отметил, что окончательная концепция и детали ленд-лиза пока еще неизвестны. Мол, это все еще оговаривается партнерами. Но не торопитесь говорить об измене! Дело в том, что Пентагон и другие министерства обороны стран-партнеров Украины сейчас прорабатывают различные сценарии взаимодействия со своими компаниями Оборонно-промышленного комплекса.

К примеру, уже 21 сентября Владимир Зеленский обратится к американским оборонным подрядчикам во время проведения ежегодной конференции и выставки будущих силовых возможностей. Их будет проводить Национальная оборонно-промышленная ассоциация США. В этот же день к оборонным гигантам США обратится и министр обороны Алексей Резников. Замечу, что список компаний, которые там будут представлены, впечатляет. Чего только стоят Lockheed Martin и General Dynamics.

И вот по поводу будущей победы, а точнее ее приближения, Резников сегодня озвучил довольно интересное мнение. Он убежден, что после еще нескольких даже незначительных достижений ВСУ на фронте россияне начнут массово бежать. По словам министра обороны, украинцы уже видели, как оккупанты бежали из Киевщины, Черниговщины, Сумщины, когда защитники начали их оттуда выжимать. Соответственно, та же картина сейчас наблюдается в Харьковской и Херсонской областях. Следовательно, их отступление неизбежно. Тем более, добавляет Резников, у россии нечем кормить солдат, заправлять танки, потому что ВСУ отрезают их цепочки снабжения. И сейчас с применением высокоточной артиллерии и техники есть большой шанс, что "эта лавина бегства оккупантов полетит быстрее". В принципе это уже происходит на Харьковском направлении.

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Восстание народа или окружение – кого боится путин

И вот на этом моменте я предлагаю вернуться к вопросу того, а зачем же путин накануне созвал совбез россии? Действительно ли он решал, как спасать ситуацию на фронте, или скорее он созвал его, чтобы решить, как спасти свою шкуру?

Дело в том, что накануне муниципальные депутаты в Санкт-Петербурге уже призвали госдуму объявить путина государственным изменником и сместить с должности. Мол, его война против Украины только вредит россии. И, казалось бы, что из этого? К тем депутатам все равно уже пришли фсб. А вся проблема для диктатора состоит в том, что этот же тезис подхватили и московские муниципальные депутаты. А на местных выборах, которые стартовали в стране-агрессорке вчера, все больше бюллетеней россияне украшают надписями типа: "путин, достаточно этой войны".

Накануне издание CNN опубликовало интервью со Стивом Холлом – это бывший руководитель операций ЦРУ в россии. Так вот он заявил, что сейчас путин может бояться своего ближайшего окружения и переворота больше, чем своего народа и восстания. Он уверяет, что даже сотни тысяч мешков с трупами российских солдат, которые будут возвращаться из Украины, не изменят ситуацию. Ибо даже если начнется протест народа, диктатор его быстро подавит репрессиями. Он это делал уже не один раз. Впрочем, его окружение прекрасно понимает, как именно работает эта модель власти, поэтому именно они являются главной угрозой для главы кремля.

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