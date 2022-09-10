От успешных наступательных действий ВСУ интенсивность обстрелов на Днепропетровщине резко снизилась. Об этом 24 канала рассказал корреспондент из Кривого Рога.

Оккупанты обстреливали Днепропетровщину и Харьковщину: есть разрушения и пострадавшие

Эффекты деоккупации

Журналист отметил, что кафиры отчаянно пытаются сдержать натиск украинских сил .

Что касается Днепропетровской области, а также Апостоловской, Широковской и многострадальной Зеленодольской общин: действительно с получением информации об успешном освобождении отдельных населенных пунктов на севере Херсонщины можно констатировать, что уменьшилась интенсивность обстрелов этих территорий. Конечно, не до нуля, как бы хотелось,

– рассказал собеседник.

По его словам, это не сравнимо с тем, какой была интенсивность вражеского огня из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня большого калибра раньше.

"Что касается северной Херсонщины, которые были освобождены ВСУ ранее (Высокополье, в частности, и ближайшие села), то сейчас россияне пытаются затормозить наступление наших ребят. Они переносят всю свою "огненную ярость" на освобожденные населенные пункты и пытаются любой ценой остановить наступление", – добавил корреспондент.

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Масштабы разрушений

Журналист рассказал, что деоккупированное Высокополье по волонтерской десятибалльной шкале разрушений имеет 8 из 10 баллов.

До войны там проживало около 6500 человек, то во время освобождения осталось не более 500. В соседней Княжечке – разрушение 10 из 10. Там нет ни одного уцелевшего дома. Из полусотни бывших жителей осталось 10 – 20 человек, которые все время жили в бесчеловечных условиях,

– подчеркнул собеседник.

Он отметил, что когда волонтеры привезли гуманитарный груз, люди радовались таким банальным вещам, как спички и туалетная бумага.

"Они видели, что такое "увольнение" бурятами, кадыровцами и сирийцами. Если бы не ВСУ, люди были бы обречены на полуголодное существование в российской оккупации", – резюмировал корреспондент.

российские обстрелы Днепропетровщины: что известно

Российские войска фактически каждый день обстреливают Днепропетровскую область. К счастью, значительную часть ракет удается сбить нашим Силам противовоздушной обороны.

10 сентября стало известно, что россияне атаковали Днепропетровщину ракетами и артиллерию . Враг атаковал сразу три района области – Днепровский, Никопольский и Синельниковский.

8 сентября под прицелом оккупантов снова был Никопольский район .

3 сентября силы ПВО сбили все 5 ракет , которые направили, запустили на Днепр.

Впрочем, все же попадание ракеты разрушают гражданскую и критическую инфраструктуру. Так, 6 сентября россияне попали в две нефтебазы в Кривом Роге – разрушения тотальные: уничтожены цистерны, запасы топлива. сам пожар тушили двое суток.

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