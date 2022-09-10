Новые данные о ситуации на фронте Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18:00 10 сентября. Украинские герои 199 дней обороняют родную землю.

Заметьте Сожженная техника и полностью разбитые оккупанты: первые кадры успешного наступления ВСУ на Харьковщине

Продолжается освобождение населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области и Южнобужском направлении,
– говорится в сообщении.

Детали пока не раскрывают, чтобы не навредить украинским героям.

Российские оккупанты наносят ракетные и авиационные удары

Обезумевшие оккупанты нанесли 9 ракетных и 10 авиационных ударов по населенным пунктам Украины. В частности, пострадали: Славгород, Великая Писаревка, Великие Проходы, Авдеевка, Северск, Константиновка, Бахмут, Невельское, Марьинка, Великая Новоселка, Днепр, Нескучное, Вольное Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Николаев, Белогорье, Сухой Ставок и Брускинское.

Оккупанты били из:

  • боевых машин;
  • минометов;
  • ствольной;
  • реактивной артиллерии

Россияне открывали огонь на следующих направлениях:

  • Северском;
  • Харьковском;
  • Краматорском;
  • Славянском;
  • Бахмутском;
  • Авдеевском;
  • Новопавловском;
  • Запорожском;
  • Южнобугском.

Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах:

  • Сосновки;
  • Майорска;
  • Николаевки Второй;
  • Зайцево;
  • Бахмута;
  • Первомайска;
  • Новомихайловки.

Врагу наносят потери

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что враг продолжает нести потери. Украинские герои наносят удары по опорным пунктам и местам скопления живой силы. Кроме того, уничтожают российскую технику и склады боеприпасов.

"Среди личного состава, прибывающего в Украину на усиление, возросло количество самоповреждений", – говорится в сообщении.

Российское руководство пытается постоянно пополнить запасы "пушечного мяса".

Всего ликвидировать удалось уже 52 250 захватчиков. Также удалось уничтожить:

  • боевых бронированных машин – 4584 единицы (+9);
  • артиллерийских систем – 1259 единиц (+22);
  • РСЗО – 311 единиц (+5);
  • средств ПВО – 162 единицы (+3);
  • самолетов – 239 единиц;
  • вертолетов – 212 единиц (+1);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 898 единиц (+10);
  • крылатых ракет – 215 единиц (+1).

Обратите внимание – что сейчас известно о большом контрнаступлении ВСУ: смотрите видео