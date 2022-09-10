Новые данные о ситуации на фронте Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18:00 10 сентября. Украинские герои 199 дней обороняют родную землю .

Заметьте Сожженная техника и полностью разбитые оккупанты: первые кадры успешного наступления ВСУ на Харьковщине

Продолжается освобождение населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области и Южнобужском направлении,

– говорится в сообщении.

Детали пока не раскрывают, чтобы не навредить украинским героям.

Российские оккупанты наносят ракетные и авиационные удары

Обезумевшие оккупанты нанесли 9 ракетных и 10 авиационных ударов по населенным пунктам Украины. В частности, пострадали: Славгород, Великая Писаревка, Великие Проходы, Авдеевка, Северск, Константиновка, Бахмут, Невельское, Марьинка, Великая Новоселка, Днепр, Нескучное, Вольное Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Николаев, Белогорье, Сухой Ставок и Брускинское.

Оккупанты били из:

боевых машин;

минометов;

ствольной;

реактивной артиллерии

Россияне открывали огонь на следующих направлениях:

Северском;

Харьковском;

Краматорском;

Славянском;

Бахмутском;

Авдеевском;

Новопавловском;

Запорожском;

Южнобугском.

Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах:

Сосновки;

Майорска;

Николаевки Второй;

Зайцево;

Бахмута;

Первомайска;

Новомихайловки.

Врагу наносят потери

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что враг продолжает нести потери. Украинские герои наносят удары по опорным пунктам и местам скопления живой силы. Кроме того, уничтожают российскую технику и склады боеприпасов.

"Среди личного состава, прибывающего в Украину на усиление, возросло количество самоповреждений", – говорится в сообщении.

Российское руководство пытается постоянно пополнить запасы "пушечного мяса".

Всего ликвидировать удалось уже 52 250 захватчиков . Также удалось уничтожить:

боевых бронированных машин – 4584 единицы (+9);

артиллерийских систем – 1259 единиц (+22);

РСЗО – 311 единиц (+5);

средств ПВО – 162 единицы (+3);

самолетов – 239 единиц;

вертолетов – 212 единиц (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 898 единиц (+10);

крылатых ракет – 215 единиц (+1).