Обнародовали первые кадры успешного наступления подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ в Харьковской области.

Кстати Савинцы – Украина: в сети публикуют фото с украинским военным возле поселкового совета

Наши защитники отметили, что россияне хотели потягаться с десантниками, но их постигла неудача.

Кадры успешного наступления ВСУ в Харьковской области: видео

Кстати, наши защитники показали, что над Изюмом тоже развевается флаг.

Первые кадры из Изюма: видео

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: что известно

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили более 30 населенных пунктов Харьковской области . Сначала от оккупантов зачистили Балаклею.

Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин подтвердил, что город освободили из-под оккупации. Он написал, что над самой высокой точкой Харьковщины уже развевается сине-желтый флаг. Перед этим сети начали распространять видео, на которых видно, что украинские войска заходят в Изюм Харьковской области.

Украинские воины уже зашли в Купянск . Они развернули сине-желтое знамя у здания городской администрации.

Кроме Харьковщины наступление продолжается и в соседних областях. Например, Сергей Гадай сообщил, что ВСУ уже в окрестностях Лисичанска. Кроме того, идут бои за Лиман.