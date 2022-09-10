Заседание ставки состоялось на фоне успешных контрнаступательных действий Вооруженных сил в Харьковской и Херсонской областях. Президенту доложили о ситуации по разным направлениям фронта.
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Кто присутствовал на заседании
На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего под руководством Владимира Зеленского присутствовало:
- Алексей Резников – министр обороны;
- Ростислав Замлинский – заместитель министра обороны;
- Валерий Залужный – главнокомандующий ВСУ;
- Сергей Шаптала – начальник Генштаба ВСУ;
- Юрий Лебедь – командующий Нацгвардией;
- Виктор Хоренко – командующий ССО;
- Василий Малюк – временно исполняющий обязанности главы СБУ;
- Денис Монастырский – глава МВД;
- Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел;
- Александр Кубраков – министр инфраструктуры;
- Алексей Данилов – секретарь СНБО;
- Андрей Ермак – глава Офиса Президента;
- Роман Машовец – заместитель председателя ОП.
Также к заседанию в режиме видеосвязи присоединились:
- Кирилл Буданов – руководитель ГУР Минобороны;
- Александр Сырский – командующий Сухопутными войсками ВСУ;
- Сергей Литвинов – командующий ОК "Запад";
- Андрей Ковальчук – командующий ОК "Юг".
В первую очередь на заседании обсудили действия Сил обороны, деоккупацию временно захваченных россией территорий. На совещании было принято решение, в том числе по безопасности деоккупированных населенных пунктов.
Также обсудили результаты завершившейся накануне встречи министров обороны в формате "Рамштайн". Кроме того, обсудили вопросы обеспечения украинской армии и определили неотложные потребности Сил обороны.
Контрнаступление ВСУ: главное
Украинские войска активно наступают на разных направлениях фронта, в частности, на территории Херсонской и Харьковской областей.
На Харьковщине наши защитники и защитницы уволили уже более 30 населенных пунктов, среди которых Балаклея, Савинцы, Волохов Яр, Шевченково и другие. Также ВСУ зашли в Купянск – город еще 27 февраля сдал мэр геннадий мацегора. После этого Купянск стал логистическим центром для кафиров и выполнял функции центра оккупированной Харьковщины. Однако теперь оккупационные власти бегут – сначала в Волчанск, а теперь в Россию.
Также продолжаются бои в окрестностях Лисичанска и Лимана. Кроме того, по данным источников 24 канала в разведке, ВСУ зашли на территорию Донецкого аэропорта .
Тем временем пропагандисты пытаются объяснить провалы кафиров: смотрите видео