Засідання ставки відбулося на тлі успішних контрнаступальних дій Збройних Сил на Харківщині та Херсонщині. Президенту доповіли про ситуацію на різних напрямках фронту.

Зверніть увагу Спалена техніка та вщент розбиті окупанти: перші кадри успішного наступу ЗСУ на Харківщині

Хто був присутній на засіданні

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача під керівництвом Володимира Зеленського були присутні:

Олексій Резніков – міністр оборони;

Ростислав Замлинський – заступник міністра оборони;

Валерій Залужний – головнокомандувач ЗСУ;

Сергій Шаптала – начальник Генштабу ЗСУ;

Юрій Лебідь – командувач Нацгвардії;

Віктор Хоренко – командувач ССО;

Василь Малюк – тимчасово виконуючий обов'язки голови СБУ;

Денис Монастирський – голова МВС;

Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ;

Олександр Кубраков – міністр інфраструктури;

Олексій Данілов – секретар РНБО;

Андрій Єрмак – голова Офісу Президента;

Роман Машовець – заступник голови ОП.

Також до засідання у режимі відеозв'язку доєдналися:

Кирило Буданов – керівник ГУР Міноборони;

Олександр Сирський – командувач Сухопутних військ ЗСУ;

Сергій Літвінов – командувач ОК "Захід";

Андрій Ковальчук – командувач ОК "Південь".

Найперше на засіданні обговорили дії Сил оборони, деокупацію тимчасово захоплених росією територій. На нараді ухвалили рішення, зокрема й щодо безпеки деокупованих населених пунктів.

Також обговорили результати зустрічі міністрів оборони у форматі "Рамштайн", яка завершилася напередодні. Крім того, обговорили питання забезпечення українського війська та визначили нагальні потреби Сил оборони.

Контрнаступ ЗСУ: головне

Українські війська активно наступають на різних напрямках фронту, зокрема на території Херсонської та Харківської областей.

На Харківщині наші захисники та захисниці звільнили вже щонайменше понад 30 населених пунктів, серед яких Балаклія, Савинці, Волохів Яр, Шевченкове та інші. Також ЗСУ зайшли в Куп'янськ – місто ще 27 лютого здав мер геннадій мацегора. Після цього Куп'янськ став логістичним центром для окупантів та виконував функції центру окупованої Харківщини. Однак тепер окупаційна влада втікає – спершу до Вовчанська, а тепер до росії.

Також тривають бої на околицях Лисичанська й Лиману. Крім того, за даними джерел 24 каналу в розвідці, ЗСУ зайшли на територію Донецького аеропорту.

Тим часом пропагандисти намагаються пояснити провали окупантів: дивіться відео