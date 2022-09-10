Оприлюднили перші кадри успішного наступу підрозділів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ у Харківській області.

До речі Савинці – Україна: у мережі публікують фото з українським військовим біля селищної ради

Наші захисники зазначили, що росіяни хотіли потягатись з десантниками, але їх спіткала невдача.

Кадри успішного наступу ЗСУ на Харківщині: відео

До речі, наші захисники показали, що над Ізюмом теж майорить прапор.

Перші кадри з Ізюму: відео

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: що відомо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів Харківської області. Спочатку від окупантів зачистили Балаклію.

Заступник мера Ізюма Володимир Мацокін підтвердив, що місто звільнили з-під окупації. Він написав, що над найвищою точкою Харківщини вже майоріє синьо-жовтий прапор. Перед циму мережі почали поширювати відео, на яких видно, що українські війська заходять в Ізюм, що на Харківщині.

Українські воїни вже зайшли до Куп'янська. Вони розгорнули синьо-жовтий прапор біля будівлі міської адміністрації.

Крім Харківщини, наступ триває і в сусідніх областях. Наприклад, Сергій Гадай повідомив, що ЗСУ вже на околицях Лисичанська. Крім того, йдуть бої за Лиман.

Детальніше – що зараз відомо про великий контрнаступ ЗСУ: відео