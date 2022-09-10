Так, показали фото бійця 25 окремої повітряно-десантної бригади. Спочатку світлина з'явилась ц місцевих телеграм-каналах, а потім його поширив активіст Сергій Стерненко та нардеп Олексій Гончаренко.

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Зауважимо, що Савинці – це Ізюмський район Харківської області. До Ізюма від селища –близько 33 кілометри.

Де розташовані Савинці: карта

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