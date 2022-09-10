Так, показали фото бійця 25 окремої повітряно-десантної бригади. Спочатку світлина з'явилась ц місцевих телеграм-каналах, а потім його поширив активіст Сергій Стерненко та нардеп Олексій Гончаренко.

Важливо У міноборони росії визнали втрату Балаклії та Ізюма – звідти окупанти тікають на Донбас

Зауважимо, що Савинці – це Ізюмський район Харківської області. До Ізюма від селища –близько 33 кілометри.

Де розташовані Савинці: карта

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: що відомо

Наші захисники активно наступають у Харківській області, звільняючи населені пункти. Наприклад, 10 вересня у Балаклії офіційно підняли державний прапор України.

У мережі опублікували відео, як українські герої заходять в Ізюм й оглядають покинуті позиції російських окупантів. Попри мовчанку у кілька днів, міноборони росії таки визнало втрату Балаклії та Ізюма.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ звільнили вже понад 30 населених пунктів області.

Уранці 10 вересня з'явилася інформація про те, що ЗСУ увійшли в тимчасово окупований Куп'янськ. Показали фото захисників біля мерії.

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