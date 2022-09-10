Так, показали фото бійця 25 окремої повітряно-десантної бригади. Спочатку світлина з'явилась ц місцевих телеграм-каналах, а потім його поширив активіст Сергій Стерненко та нардеп Олексій Гончаренко.
Важливо У міноборони росії визнали втрату Балаклії та Ізюма – звідти окупанти тікають на Донбас
Зауважимо, що Савинці – це Ізюмський район Харківської області. До Ізюма від селища –близько 33 кілометри.
Де розташовані Савинці: карта
Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: що відомо
- Наші захисники активно наступають у Харківській області, звільняючи населені пункти. Наприклад, 10 вересня у Балаклії офіційно підняли державний прапор України.
- У мережі опублікували відео, як українські герої заходять в Ізюм й оглядають покинуті позиції російських окупантів. Попри мовчанку у кілька днів, міноборони росії таки визнало втрату Балаклії та Ізюма.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ звільнили вже понад 30 населених пунктів області.
- Уранці 10 вересня з'явилася інформація про те, що ЗСУ увійшли в тимчасово окупований Куп'янськ. Показали фото захисників біля мерії.
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