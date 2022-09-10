Успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині триває. У мережі вже опублікували відео, як українські герої заходять у місто Ізюм й оглядають покинуті позиції російських окупантів, інформує 24 канал.

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Як бреше росія

Тим часом у міноборони росії вже визнали, що окупанти тікають з Балаклії та Ізюма на Донбас.

Повідомили, що "спецоперація" з втечі тривала 3 доби. У міноборони країни-окупантки пофантазували, що росіянам вдалося знищити техніку та завдати "потужні вогневі удари".

Тим часом в реальності окупанти так квапилися втекти, що залишили свою техніку. Росіяни у мережі обурюються "від'ємним наступом" російських військових й закликають "верхівку" визнати, що "обі**ались".

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У Балаклії офіційно підняли державний прапор України

Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА – повідомив, що 10 вересня у Балаклії офіційно підняли державний прапор України.

Синєгубов подякував українським захисникам.

Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося. Далі буде

– заявив очільник Харківської ОВА.

Українські герої продовжують обороняти рідну землю й завдають окупантам колосальних втрат.

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