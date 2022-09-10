Відповідну інформацію 10 вересня повідомив глава Луганської ОВА. Також зазначив, що буде багато роботи під час відновлення міста.

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ЗСУ вже на околицях Лисичанська

Лисичанськ… Чудове українське місто. Ох і роботи буде по відновленню,

– лаконічно написав Гайдай.

Також очільник Луганської обласної військової адміністрації пояснив Суспільному, що українські військові перебувають на околицях Лисичанська Луганської області. Однак ніяких деталей не повідомив.

Що цьому передувало

Збройні Сили України 3 липня за наказом Генерального штабу ЗСУ відійшли з Лисичанська та Сєвєродонецька, що на Луганщині.

Це трапилось після того, як російські окупанти намагались взяти Лисичанськ будь-якою ціною. Зокрема, весною та у червні там точились важкі бої. Адже російські загарбники квартал за кварталом знищували місто своєю артилерією.

Коментуючи захоплення Лисичанська та Сєвєродонецька, військовий експерт Олег Жданов сказав: "Це означає, що і Лисичанськ, і Сєвєродонецьк стали для них пірровою перемогою".

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