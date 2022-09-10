Відповідну інформацію 10 вересня повідомив глава Луганської ОВА. Також зазначив, що буде багато роботи під час відновлення міста.
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ЗСУ вже на околицях Лисичанська
Лисичанськ… Чудове українське місто. Ох і роботи буде по відновленню,
– лаконічно написав Гайдай.
Також очільник Луганської обласної військової адміністрації пояснив Суспільному, що українські військові перебувають на околицях Лисичанська Луганської області. Однак ніяких деталей не повідомив.
Що цьому передувало
- Збройні Сили України 3 липня за наказом Генерального штабу ЗСУ відійшли з Лисичанська та Сєвєродонецька, що на Луганщині.
- Це трапилось після того, як російські окупанти намагались взяти Лисичанськ будь-якою ціною. Зокрема, весною та у червні там точились важкі бої. Адже російські загарбники квартал за кварталом знищували місто своєю артилерією.
- Коментуючи захоплення Лисичанська та Сєвєродонецька, військовий експерт Олег Жданов сказав: "Це означає, що і Лисичанськ, і Сєвєродонецьк стали для них пірровою перемогою".
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