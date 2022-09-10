Однак навіть росіяни вже обурюються через такі байки. Під дописами пропагандистів з'являються обурливі коментарі.
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Росіяни – шоковані
Громадяни держави-агресори пишуть, що "2 місяці за місто воювали, аби здати за 1 день". Також пригадують, скільки своїх людей відправили на "гарматне м'ясо".
Ба більше, люди шоковані, оскільки їх влада замовчує поразки. Наголосили, що в офіційному зведенні не було ніякої інформації про те, що відбувалось на Харківщині за останні кілька діб. Це називають "повним відривом від реальності".
Росіяни обурюються в соцмережах / Скрини з телеграму:
Зате у Москві – салют
Користувачі мережі пишуть, що поки ЗСУ розбивають окупантів на Харківщині, путін відкриває колесо огляду в Москві. Потім запустять салют. Глузують, що, ймовірно, салютом вже відсвяткують "здачу Ізюма".
Звернулись і до головної пропагандистки росії Маргарити Симоньян, яка назвала провал окупантів на Харківщині "великим відступом".
Щось третій день тиша, ніби все нормально. Об**рались – хай так і скажуть,
– пишуть росіяни.
Що пишуть росіяни пропагандистам / Скриншот з телеграму
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