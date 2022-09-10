Однако даже россияне уже возмущаются из-за таких басней. Под сообщениями пропагандистов появляются возмутительные комментарии.

Кстати Не поражение, а "тактическая хитрость": россия продолжает абсурдно оправдывать свои неудачи

Россияне – в шоке

Граждане государства-агрессора пишут, что "2 месяца за город воевали, чтобы сдать за 1 день". Также вспоминают, сколько своих людей отправили на "пушечное мясо".

Более этого, люди шокированы, поскольку их власть умалчивает поражения. Подчеркнули, что в официальной сводке не было никакой информации о том, что происходило в Харьковской области за последние несколько суток. Это называют "полным отрывом от реальности".

Россияне возмущаются в соцсетях / Скрины из телеграмма:

Зато в Москве – салют

Пользователи сети пишут, что пока ВСУ разбивают оккупантов в Харьковской области, путин открывает колесо обозрения в Москве. Затем запустят салют. Смеются, что, вероятно, салютом уже отпразднуют "сдачу Изюма".

Обратились и к главной пропагандистке России Маргарите Симоньян, которая назвала провал оккупантов на Харьковщине "большим отступлением".

Что-то третий день тишина, будто все нормально. Об**рались – пусть так и скажут,

– пишут россияне.



Что пишут россияне пропагандистам / Скриншот из телеграмма

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