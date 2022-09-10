Воїни у Куп'янську заявили, що йдуть далі

Українські захисники зайшли у Куп'янськ ще вранці. Росіяни у мережі бідкались, що вимушені тікати. Попри те, що офіційно у Генштабі поки не підтвердили звільнення Куп'янська, фото наших захисників про це говорять якнайкраще.

Увага Російські пропагандисти бідкаються, що "Ізюм та Лиман здали", а їхні військові змушені тікати

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ в Куп'янську, який був і завжди буде українським! Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі,

– йдеться у повідомленні.

Українські військові у Куп'янську / Фото СБУ



Звільнення Куп'янська українськими захисниками / Фото СБУ

Хронологія звільнення Куп'янська

Повідомлення про звільнення Куп'янська з'явились ще до 11 години ранку. У мережі опублікували фото ЗСУ на фоні адміністративної будівлі міста із українським стягом у руках. Під ногами у захисників ганчірка – російський триколор.

Після того, як ЗСУ зайшли у Куп'янськ, пропагандисти констатували, що "стримати противника не вдалося", а в Ізюмі "справи теж не дуже".

Приблизно через годину російські пропагандисти почали повідомляти, що окупанти відходять від Лимана. Мовляв, його також здали.

Тож, сьогодні ввечері варто чекати багато позитивних новин від Генштабу Збройних сил України.

До слова, аналітики з Інституту вивчення війни 9 вересня прогнозували, що ЗСУ відіб'ють Куп'янськ у найближчі 72 години.

Окупанти вочевидь прислухались, чи самі це розуміли, бо розвідка повідомляла, що загарбники намагаються втекти. Щоправда, незрозуміло, чи встигли вони дістатися до лівого берега Куп'янська, адже міст через Оскіл зруйновано.

Важливо! Станом на вчора, 9 вересня, ЗСУ звільнили вже понад 30 населених пунктів Харківської області. Серед них – Балаклія.

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