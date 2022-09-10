У Куп'янській міській раді закликали не засмучуватися, адже після перемоги України ми все відбудуємо.
Важливо Наші дуже близько, – Арестович про деокупацію Куп'янська і перспективи в Ізюмі
На сторінці Куп'янської міської ради оприлюднили відео, з якого можна зрозуміти масштаби руйнування мосту. Переправляти ним техніку в окупантів точно не вийде, адже повністю відсутній проліт мосту посередині конструкції.
Міст через Оскіл в Куп'янську зараз виглядає так. Все відбудуємо,
– підписали відео у Куп'янській міській раді.
Міст у Куп'янську: дивіться відео
Цей міст мав важливе значення для окупантів
Після зруйнування мосту окупанти залишилися без ще одного стратегічно важливого об'єкту, а їхнє угруповання в Ізюмі матиме проблеми з підкріпленням. Варто зазначити, що Оскіл ділить Куп'янськ майже навпіл. Раніше військові експерти пояснювали, що у випадку руйнування мосту Куп'янськ опиниться в тактичному оточенні ЗСУ.
Що означатиме звільнення Куп'янська
Мережею вже ширяться світлини з Куп'янська, над яким замайорів синьо-жовтий стяг. Кажуть, що наші воїни вигнали звідти окупантів, однак офіційного підтвердження ще не було.
Над Куп'янськом замайорів жовто-блакитний стяг / Фото із соцмереж
Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що Куп'янськ є основним логістичним вузлом щодо забезпечення ізюмського угруповання російських військ. Адже там проходить залізниця та є перехрестя автомобільних шляхів.
Опанування цим містом фактично повністю перерізає логістику ізюмського угруповання російських військ,
– сказав військовий експерт.
За словами військового експерта, Балаклія була в оточенні, а точніше – у напівоточенні. Коли ЗСУ її обійшли, то загарбники, які не встигли відступити з неї, здавалися в полон після зачистки нашими військами. Це є тактикою.
Додамо, що експерти з американського інституту вивчення війни вважають, що ЗСУ зможуть відвоювати ще й Куп'янськ упродовж наступних 72 годин. Додамо, що у Генштабі повідомили, що за 3 дні на Харківщині ЗСУ вдалося просунутися на 50 кілометрів. І це лише початок контрнаступу в регіоні.
ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів на Харківщині: дивіться відео