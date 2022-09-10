Воины в Купянске заявили, что идут дальше

Украинские защитники вошли в Купянск еще утром. Россияне в сети жаловались, что вынуждены бежать. Несмотря на то, что официально в Генштабе пока не подтвердили освобождение Купянска, фото наших защитников об этом говорят лучше.

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Спецназначение ЦСО "А" СБУ в Купянске, который был и всегда будет украинским! Мы освободим нашу землю до последнего сантиметра! Идем дальше,

– говорится в сообщении.

Украинские военные в Купянске / Фото СБУ

Освобождение Купянска украинскими защитниками / Фото СБУ

Хронология освобождения Купянска

Сообщения об увольнении Купянска появились еще до 11 часов утра. В сети опубликовали фото ВСУ на фоне административного здания города с украинским флагом в руках. Под ногами у защитников тряпка – русский триколор.

После того, как ВСУ зашли в Купянск, пропагандисты констатировали, что "сдержать противника не удалось", а в Изюме "дела тоже не очень".

Приблизительно через час российские пропагандисты начали сообщать, что оккупанты отходят от Лимана. Мол, его тоже сдали.

Сегодня вечером стоит ожидать много позитивных новостей от Генштаба Вооруженных сил Украины.

К слову, аналитики из Института изучения войны 9 сентября прогнозировали, что ВСУ отобьют Купянск в ближайшие 72 часа.

Оккупанты явно прислушивались, или са понимали это, потому что разведка сообщала, что захватчики пытаются убежать. Правда, непонятно, успели ли они добраться до левого берега Купянска, ведь мост через Оскол разрушен.

Важно! По состоянию на вчера, 9 сентября, ВСУ освободили уже более 30 населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Балаклея.

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