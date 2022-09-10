Наши военные не только продолжают контрнаступление, но и показывают, как освобождали от оккупантов населенные пункты. На этот раз есть возможность увидеть, как защитники Украины заходили в Купянск.

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Проезжали по городу, минуя уничтоженную технику врага

На видео можно увидеть, как наши военные на боевой машине проходят технику оккупантов. О ситуации вокруг них активно докладывают руководству. Кроме того, наши котики, хоть и застенчиво, передали поздравление на камеру. И на это можно смотреть вечность. Осторожно, на радостях защитники немного злоупотребляли ненормативной лексикой.

Как украинские военные заходили в Купянск: смотрите видео

В Купянске подняли флаг Украины

Заметим, что несколько раньше в сети появились фото. На них можно увидеть, как ВСУ держат флаг Украины на фоне административного здания. Под ногами у них – тряпка, которую оккупанты называют своим флагом. Можем отметить, что постройку удалось захватить без разрушений. Об этом свидетельствует ее внешнее состояние: целые стены и окна.

Но это еще не все. Также появилась фотография, на которой с флагом военные фотографируются уже на крыше многоэтажки в Купянске. Чтобы окончательно доказать, что город был освобожден от захватчиков, сняли еще и видео.

Один из врагов снял оптимистическое видео. На нем можно увидеть, как ему удалось сбежать из Купянска до тех пор, пока его не взяли под контроль ВСУ. В то же время этот ролик еще раз доказывает тот факт, что россияне "своих не бросают".

Интересно, что 9 сентября в Институте по изучению войны был озвучен очередной прогноз. Согласно ему, наши военные должны вернуть контроль над Купянском в ближайшие 72 часа.

Перед этим советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, почему важно отвоевать Купянск. По его словам, сам город стратегически важен для захватчиков. А все потому, что через него подвозят как боеприпасы, так и резервы противника.

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