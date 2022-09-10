Один из российских военных выложил на видео момент контрнаступления наших военных на Харьковщине. Точнее, молниеносное бегство оккупантов, которые "своих не бросают".

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Убегали под звуки взрывов

На видео, которое выложил в сеть российский боец, можно в очередной раз насладиться "героизмом" оккупантов. Пока одни готовы становиться пушечным мясом и идти в бой, другие – быстро убегают, пока у них есть такая возможность. И именно о таком захватчике мы и расскажем дальше.

Ели с**ались, б*я. Только закончили перекидывать всю х***ю ребятам на передок, накрыли, б*я,

– жалуется он.

Внимание! Видео очень короткое, но содержит довольно много нецензурных слов. Поэтому рекомендуем не смотреть его ни детям, ни уязвимым людям.

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Сам оккупант в этот момент едет на военной машине по дороге, бросая своих же на передке. Очень радует глаз панорама, которую враг снимает. Можно увидеть, что впереди него что-то очень пылает, а дым вздымается в небо. Также хорошо слышны звуки взрывов. Есть подозрение, что другим врагам сильно досталось.

В Купянске уже подняли флаг Украины

Накануне мы озвучивали прогноз Института по изучению войны. В нем говорилось, что в течение ближайших 72 часов ВСУ отобьют у оккупантов Купянск.

И вот этот день настал. Утром 10 сентября в сети появились фото, где можно увидеть, как наши военные стоят с флагом Украины на фоне мэрии Купянска. А вот под ногами у них виднеется триколор, который защитники Украины превратили в тряпку, чем он и был с самого начала.

На еще одном фото можно увидеть, как наши защитники стоят на крыше многоэтажки в Купянске. Более того, есть еще и видеодоказательство, чтобы российские пропагандисты не могли врать о том, что город до сих пор под их контролем.

Добавим свежие данные, которыми владеют Институт по изучению войны. Там отметили, что на 9 сентября нашим военным удалось выбить врага с 2500 квадратных километров Харьковщины. Достигли этого благодаря успешному проведению контрнаступления.

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