Освобождение города откроет для ВСУ новые возможности в дальнейшей деоккупации украинских территорий. Об этом 24 каналу рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Обратите внимание Украина наступает на нескольких направлениях, а россияне визжат, как щенки, – Ступак

Советник руководителя ОП отметил, что Генштаб отчитался, что ВСУ освободили 20 населенных пунктов в Харьковской области, однако освобождение Купянска решит многие проблемы Украины в этой войне.

Освобожденная территория – это более 700 квадратных километров, что очень важно. Но Купянск – это ключевое стратегическое место, через которое идет вся харьковская группировка российских войск. Они получают через него и пополнение, и резервы. Это главный транспортный узел, который нужно будет забирать,

– объяснил Подоляк.

Как ВСУ прорываются в Купянск: смотрите видео

По его словам, после деоккупации города ВСУ могут выбирать: идти на Север или же на Юг.

"Таким образом разрезать группировки российских войск и не давать им возможность работать в режиме постоянного передвижения резерва как такового. Это ключевые элементы на карте, если мы говорим о Купянске. Я думаю, в Харькове идет и будет идти абсолютно плановая зачистка территории от нелюдей, которые там находятся", – резюмировал представитель Офиса Президента.

Читайте также Никогда не смотри в сторону Украины, – Подоляк заявил о ценном "уроке" для оккупантов от ВСУ

Контрнаступление ВСУ: что известно

Наши воины мощно продвигаются на Харьковщине и гонят оккупантов. Так, 8 сентября сообщили, что желто-голубое знамя взвилось в Балаклее и Волоховом Яру.

Эксперт Института будущего Иван Ступак рассказал, что удачные наступательные действия происходят сразу в нескольких направлениях, шокируя захватчиков. ВСУ в Харьковской области продвинулись на 50 километров. Оккупанты же убегают как крысы.

Наши защитники освободили еще один населенный пункт в Донецкой области. Они полностью очистили от русских войск село Озерное. А глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что скоро будут и хорошие новости с Юга.

Вас также может заинтересовать – как происходит паника "второй армии мира": смотрите видео