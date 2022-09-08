Например, ВСУ 8 сентября освободилили на Харьковщине сразу 20 населенных пунктов. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в этой связи указал оккупантам, где их место.

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Урок истории для россии

Подоляк отметил, что сейчас на разных направлениях, включая Харьковское, россия получает идеальный урок истории в режиме реального времени.

Он состоит из одного пункта: никогда не смотри в сторону границы с Украиной. Никогда,

– сказал советник руководителя Офиса Президента.

Подоляк убежден, что этот урок должен запечатлеться в следующих поколениях на уровне безусловного рефлекса.

Контрнаступление ВСУ

Наши воины мощно продвигаются на Харьковщине и гонят оккупантов. Так, 8 сентября сообщили, что желто-голубое знамя взвилось в Балаклее и Волоховом Яру.

Эксперт Института будущего Иван Ступак рассказал, что удачные наступательные действия происходят сразу в нескольких направлениях, шокируя захватчиков. ВСУ в Харьковской области продвинулись на 50 километров. Оккупанты же убегают как крысы.

Наши защитники освободили еще один населенный пункт в Донецкой области. Они полностью очистили от русских войск село Озерное. А глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что скоро будут и хорошие новости с Юга.

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