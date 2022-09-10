Нові дані про ситуацію на фронті Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00 10 вересня. Українські герої 199 днів обороняють рідну землю.

Зауважте Спалена техніка та вщент розбиті окупанти: перші кадри успішного наступу ЗСУ на Харківщині

Продовжується звільнення населених пунктів, що були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області та на Південнобузькому напрямку,

– мовиться у повідомленні.

Деталей наразі не розкривають, аби не нашкодити українським героям.

Російські окупанти завдають ракетних та авіаційних ударів

Знавіснілі окупанти завдали 9 ракетних та 10 авіаційних ударів по населених пунктах України. Зокрема, постраждали: Славгород, Велика Писарівка, Великі Проходи, Авдіївка, Сіверськ, Костянтинівка, Бахмут, Невельське, Мар'їнка, Велика Новосілка, Дніпро, Нескучне, Вільне Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Миколаїв, Білогір'я, Сухий Ставок та Брускінське.

Окупанти гатили з:

бойових машин;

мінометів;

ствольної;

реактивної артилерії.

Росіяни відкривали вогонь на таких напрямках:

Сіверському;

Харківському;

Краматорському;

Слов'янському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Новопавлівському;

Запорізькому;

Південнобузькому.

Сили оборони успішно відбили атаки ворога у районах:

Соснівки;

Майорська;

Миколаївки Другої;

Зайцевого;

Бахмута;

Первомайська;

Новомихайлівки.

Ворогу завдають втрат

У Генштабі ЗСУ наголосили, що ворог продовжує зазнавати втрат. Українські герої завдають ударів по опорних пунктах та місцях скупчення живої сили. Окрім того, знищують російську техніку та склади боєприпасів.

"Серед особового складу, який прибуває в Україну на підсилення, зросла кількість самоскалічень", – мовиться у повідомленні.

Російське керівництво намагаються постійно поповнити запаси "гарматного м'яса".

Загалом ліквідувати вдалося вже 52 250 загарбників. Також вдалося знищити:

бойових броньованих машин – 4584 одиниць (+9);

артилерійських систем – 1259 одиниць (+22);

РСЗВ – 311 одиниць (+5);

засобів ППО – 162 одиниці (+3);

літаків – 239 одиниць;

гелікоптерів – 212 одиниць (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 898 одиниць (+10);

крилатих ракет – 215 одиниць (+1).

Зауважте – що зараз відомо про великий контрнаступ ЗСУ: дивіться відео